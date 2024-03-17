بعد 24 ساعة من حريق استوديو الأهرام.. حريق هائل في التجمع الخامس بالقاهرة

بعد أقل من 24 ساعة من الحريق الضخم الذي أتى على استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في القاهرة شب حريق هائل ظهر، اليوم الأحد، بالدور الأخير بأحد المراكز التجارية شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الحريق اندلع في محيط مجمع للبنوك في شارع الـ 90 الرئيسي بمنطقة التجمع الخامس.

وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب في الطابق الأخير من المركز التجاري، ونتج عن تماس كهربائي، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء.

وجرى فرض طوق عبر الدفاع المدني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى البنايات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وكان حريق ضخم قد دمر استوديو الأهرام للتصوير السينمائي في القاهرة، خلال تصوير أحد المسلسلات الرمضانية، وهو أحد أعرق ستوديوهات السينما في مصر والعالم العربي اذ تم تأسيسه قبل 80 عاما.