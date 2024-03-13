نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان

خلال فترة الصيام في شهر رمضان المبارك، يواجه العديد من الأشخاص مشاكل في الجهاز الهضمي نتيجة لبعض السلوكيات الغذائية الخاطئة. لتجنب هذه المشاكل، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:

1- خلال فترة السحور، يُنصح بتجنب الوجبات الثقيلة والدهنية، وبدلاً من ذلك يُفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين.

2- من المهم تقسيم الوجبات خلال فترة الإفطار وتناول كميات صغيرة من الطعام في كل وجبة.

3- يجب شرب كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار لتفادي الجفاف، مع الابتعاد عن المشروبات المنبهة والغازية.

4- لتحسين وظائف الجهاز الهضمي، يُفضل تناول السلطات والخضار والفواكه الغنية بالألياف، بالإضافة إلى الزبادي ومشتقات الألبان.

5- يُنصح بتجنب شرب كميات كبيرة من الماء في وقت واحد خلال السحور لتجنب مشاكل المعدة، وبعد الإفطار يُفضل ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لتحفيز عملية الهضم.

6- يرى بعض الخبراء أن المشروبات الساخنة مثل الشاي الأخضر وبعض التوابل مثل القرفة والزنجبيل والكمون تساعد في تحفيز عملية الهضم.

7- يجب الابتعاد عن التدخين لآثاره السلبية على الجهاز الهضمي والصحة العامة.