علامة تحذيرية لسكتة قلبية مفاجئة

أشارت الدكتورة آنا كورينيفيتش أخصائية أمراض القلب، إلى أن نصف الوفيات الناجمة عن مشكلات في القلب والأوعية الدموية تحدث فجأة.

ووفقا لها، ليست نادرة الحالات التي يتمتع فيها الشخص بحالة صحية طبيعية ولكنه ينام ولا يستيقظ في الصباح. أحيانا يعطي الجسم إشارة عن حالة خطرة وشيكة، ولكن ليس للأطباء ما يكفي من الوقت لمساعدة الشخص. لأن نقطة اللاعودة تبدأ خلال 4-6 ساعات من ظهور إشارة عن سوء الحالة الصحية، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وتشير الأخصائية، إلى أن أحد الأسباب الشائعة للسكتة القلبية المفاجئة ترتبط بالجلطات الدموية في فروع الشريان الرئوي، حيث تنفصل جلطة الدم وتسير مع مجرى الدم إلى الشريان الرئوي.

وتقول: "إذا كانت الجلطة الدموية كبيرة، يؤدي انسداد الشريان الرئوي بشكل انعكاسي إلى توقف القلب والوفاة"، مشيرة إلى أن جلطة الدم تتشكل عادة في أوردة الأطراف السفلى أو الحوض.

وهناك أسباب لتشكل جلطة الدم، مثل قلة الحركة، كثافة الدم، التهاب جدران الأوعية الدموية.

وتشير الطبيبة إلى المخاطر التي تثير أمراض القلب، التي هي السبب الأول للوفاة المفاجئة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 إلى 40 عاما. وتشمل الأشخاص في مجموعة الخطر- هم المدخنون والذين يشربون الكحول، والمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني. كما أن الأشخاص الذين أصيب أقاربهم بهذه المشكلة قبل سن 55 عاما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض الخطير.