امرأة تستأجر بلطجية لتخريب فستان زفاف زوجة ابنها منعاً لزواجه

اتُهمت امرأة مكسيكية بدفع ثلاثة بلطجية لإلقاء الطلاء الأحمر على فستان زفاف زوجة ابنها المستقبلية لمنعها من الزواج من ابنها.

في 17 فبراير، تمكن زوجان من عقد قرانهما في مدينة سيوداد أوبريجون بمقاطعة سونورا المكسيكية، على الرغم من تعرضهما لمضايقات مستمرة من عائلة العريس.



و انتشرت صور العروس وهي ترتدي فستان زفاف أبيض ملطخ بالطلاء الأحمر في يومها الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي.



ووفقًا لتقارير عديدة من مصادر مقربة من العروسين، فبينما كانت العروس تقف خارج الكنيسة التي كان من المقرر أن يقام فيها حفل الزفاف، ظهر ثلاثة بلطجية وقاموا برشها بالطلاء الأحمر بينما كانوا يوثقون ويصورون كل شيء، على الأرجح كدليل للشخص الذي استأجرهم.



ويُزعم أن هذه ليست سوى الحادثة الأخيرة التي دبرتها عائلة العريس لمنع العروسين من إتمام حفل الزفاف



وقالوا إن عائلة العريس كانت تمتلك شركة مربحة لدار جنائز وكانت تعارض ارتباطه بامرأة يعتبرونها أقل شأناً منذ البداية.



بدأ أشقاء العريس بتهديد زوجة أخيهم المستقبلية ألكسندرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمين حسابات مزيفة بعد أن قامت بحظر حساباتهم الرئيسية.



ولأن ألكسندرا نفسها لم تكن تنحدر من عائلة ثرية، كانت عائلة العريس مقتنعة بأنها تتزوجه فقط من أجل الحصول على منافع مالية، وكانت مصممة على وقف ارتباطهما بأي ثمن.



وبعد فشل التهديدات، يُزعم أنهم عرضوا عليها شيكاً على بياض لإنهاء العلاقة، لكن ذلك لم ينجح أيضاً.



لذلك استمروا في المضايقات، ونشروا الشائعات حول ألكسندرا على الإنترنت وطردوا العريس من شركة العائلة لأنه فشل في رؤية العقل.

في إحدى المرات، زُعم أن والدة العريس زيفت نوبة قلبية وأدخلت نفسها إلى المستشفى، وألقت باللوم على ابنها لأنه وضعها هناك.



لكن المكيدة الأكبر جاءت في يوم زفاف العروسين.



فخلال جلسة التصوير التي سبقت الزفاف خارج الكنيسة، تلقت الشرطة مكالمة هاتفية من مجهول حول تهريب المخدرات في الحفل، فتم إرسال وحدة خاصة للتحقيق وتفتيش جميع المدعوين. لم يتم العثور على أي شيء.

ثم، بينما كانت العروس تستعد للسير في الممر، توقفت مجموعة من البلطجية في سيارة أمام الكنيسة. قام اثنان منهم برش الطلاء الأحمر على فستان زفافها الأبيض، بينما قام ثالث بتسجيل كل شيء بهاتف ذكي.



وانتشرت صور الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.



ولكن، بعد أن مرّ العروسان بالكثير من المشاكل، مضى العروسان في خططهما. غيرت العروس فستانها وعادت للاحتفال مع الضيوف.