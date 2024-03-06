ساره خالد الصوالحي: بيئة العمل في أمازون تدعم التوازن بين متطلبات العمل والحياة الخاصة

من خلال هذه المقابلة، نلقي الضوء على امرأة إماراتية صنعت بصمة مميزة في أمازون، الشركة الرائدة على مستوى العالم في قطاع البيع الإلكتروني.

تحدثنا مع ساره خالد الصوالحي التي تعمل بمنصب محلل مالي في أمازون، لتفنيد مقولة أن النجاح في الحياة المهنية يأتي على حساب الحياة الشخصية للنساء.

تقول ساره إن ثقافة العمل في أمازون وسياساتها المتعلقة بالمرأة في مكان العمل تلعب دوراً مهماً في مساعدتها على تحقيق النمو المهني مع الوفاء بالتزاماتها على الصعيد الشخصي والعائلي.



1- حدثينا عن وظيفتك كامرأة تعمل في منصب محلل مالي في أمازون.

وظيفتي كمحلل مالي في أمازون منحتني فرصة فريدة للتعامل مع الآليات المالية لواحدة من أكثر الشركات ابتكاراً في العالم.

يتمحور دوري حول تسهيل التعاون بين مختلف الفرق التي تستفيد من الرؤى المالية التي نقدمها والتي تدعم عمليات اتخاذ قرارات إستراتيجية والتي تسهم بدور رئيسي في قصة نجاح أمازون المستمرة.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في وظيفتي هي الشراكة المالية للأعمال، والتي تتضمن إلقاء نظرة على الوضع المالي في العديد من وحدات الأعمال وتزويدها بالتحليلات المالية التي تساعد في توجيهها في عمليات صنع القرارات الرئيسية.

يتطلب هذا المنصب الدقة والبصيرة والتفكير الإبداعي، ما يشكل تحدياً وحافزاً للنمو والنجاح كل يوم.



2- نال موضوع تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الخاصة اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة، هل يمكن أن تحدثينا عن تجربتك في أمازون؟ ما هي التدابير والإجراءات التي تتخذها الشركة لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية لموظفيها؟

تتميز أمازون بثقافة عمل داعمة تركز على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والحياة الشخصية، ما انعكس إيجاباً على تجربتي على صعيد الحياة العملية والشخصية على حد سواء.

تدرك الشركة أهمية الانسجام بين الحياة المهنية التي تتوفر فيها كافة الشروط والمزايا المرغوبة وكذلك أهمية الحياة الشخصية المستقرة؛ وتؤمن أنهما لا تتعارضان، بل تكمل إحداهما الأخرى.

أتمتع بالحرية الكافية في تخصيص أوقات تلائم احتياجاتي الخاصة، لقضاء بعض المهام والأنشطة وكذلك للاستراحة من ضغط العمل للعودة من جديد بنشاط وحيوية.

هذا النهج يصنع بيئة عمل إيجابية تتيح لي إدارة مسؤولياتي في الحياة المهنية والحياة الشخصية بشكل أفضل.

بالتوازي، أحرص على اتخاذ خطوات تضمن التوازن بين حياتي المهنية والشخصية وتشمل وضع حدود واضحة بين حياتي العملية والشخصية وتخصيص وقت لتحقيق طموحاتي المهنية مع المحافظة على رفاهيتي الشخصية. أحرص دائماً على التخطيط المسبق لجدول أعمالي وتحديد وقت لاهتماماتي الشخصية، تماماً كما أفعل حين يتعلق الأمر باجتماع مهم في العمل.

من خلال التخطيط لجدول أعمالي، أتجنب المماطلة والأمور التي تسبب لي التشتت والتوتر، وبالتالي الحصول على مزيد من الوقت للأنشطة والهوايات الشخصية. الجزء الأكثر أهمية في حياتي هي عائلتي بالطبع، وفي أوقات فراغي أمارس تمارين اللياقة البدنية وبعض الأنشطة والهوايات المفضلة لدي، مثل السباحة والقراءة.

لا شك أن ترتيب الأولويات بدون التأثير على الحياة الشخصية، أمر ضروري للوصول إلى انسجام بين العمل والحياة والاستمتاع بأسلوب حياة صحي ونشط.

في هذا السياق، أعتقد أنه يتوجب على المزيد من الشركات تنفيذ سياسات تدعم التوازن بين العمل والحياة، والنمو المهني المتساوي بين الجنسين، لجذب المزيد من النساء إلى القوى العاملة ومساعدتهن على الاحتفاظ بالعمل

3- كيف ساهمت تجربة العمل في أمازون في تطوير مستوى أدائك وتعزيز نموك المهني؟

التحاقي بالعمل في شركة أمازون، أسهم بدور أساسي في تطور مسيرتي المهنية، فقد وفرت لي إطاراً قوياً للنمو. وكمشاركة في "برنامج أمازون لقادة المستقبل - إنجاح"، تلقيت دعماً مخصصاً بالغ الأهمية بالنسبة لي كمواطنة إماراتية تعمل في أمازون، ما يضمن أن مستقبلي المهني وتطوري الوظيفي على المسار الصحيح والواضح.

ومن خلال هذا الدعم، حظيت بشرف التعامل مع كبار المسؤولين والقادة في أمازون الذين يتمتعون برؤية واضحة والتحلي بروح المبادرة وخوض تجارب أكسبتهم الكثير من الخبرة والمعرفة، وانعكس ذلك في صقل مهاراتي والقدرة على رؤية مسائل العمل من وجهة نظر أوسع وأكثر شمولية.

بيئة العمل في أمازون تحفزنا على التفكير الإبداعي واتخاذ مبادرات استباقية، ما ساعد في تعزيز نموي المهني وتطوير مستوى أدائي.

لا شك أن دعم الشركة لمساري المهني وتقديرها لأهمية التعلم المستمر وتحقيق النمو، يشكل عاملاً مهماً في تعزيز ثقتي بمهاراتي وشعوري بالتمكين.

4- ما أهمية تحقيق التوازن بين الجنسين في المساهمة بمسيرة النمو والتقدم الاقتصادي في دولة الإمارات؟

تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد ضرورة أخلاقية، بل حافز اقتصادي فعال. وساهمت الخطوات التي قطعتها دولة الإمارات على الطريق لتحقيق التوازن بين الجنسين، والتي نالت تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي كأفضل دولة عربية أداءً في سد الفجوة بين الجنسين في عام 2022، في فتح آفاق واسعة للابتكار وزيادة الإنتاجية، ما شكل مؤشراً واضحاً على أهمية التوازن بين الجنسين في القوى العاملة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويؤكد هذا أهمية وجهات النظر والأفكار المتنوعة في دفع عجلة التقدم.



وتعتبر محافظة الشركات على الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد أمراً في غاية الأهمية، من خلال تعزيز تدابير المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص للنمو المهني.

كما أن تنفيذ برامج الإرشاد وتوفير المرونة الكافية في العمل، وتعزيز التنوع والشمولية، تعد خطوات أساسية لتسريع تقدم المرأة والمحافظة على مشاركتها في القوى العاملة. هذه الإنجازات الطموحة تنسجم بشكل وثيق مع موضوع اليوم العالمي للمرأة لهذا العام وهو "الاستثمار في المرأة".

5- في اليوم العالمي للمرأة، ما النصيحة التي ترغبين في تقديمها للمرأة الشابة التي تشق مسارها الوظيفي (قد يكون مساراً في المجال المالي/التكنولوجي)؟

أقول للشابة التي تشق طريقها وتبدأ مسيرتها المهنية، تذكري دائماً أن صوتك مؤثر. اختاري بيئة عمل تدعم نموك ونجاحك المهني، من خلال توفير فرص التدريب لاكتساب المهارات وصقلها، وبرامج الإرشاد والتوجيه لتنمية المواهب ومساعدتها على اختيار المسار الصحيح، اختاري بيئة عمل تحرص على التواصل الفعال لتعزيز علاقات التعاون وزيادة الإنتاجية.

من المهم كذلك التعرف على نقاط قوتك، ودعم غيرك من النساء، والسعي لبناء مستقبل ناجح مزدهر.

أنت من يشكل مسيرة مهنية مليئة بإمكانيات وفرص لا حصر لها لإحداث التغيير الذي تسعين إليه.