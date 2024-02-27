مركبة الفضاء «سليم» تنجو بشكل غير متوقع من ليلة قمرية

قالت وكالة الفضاء اليابانية، أمس، إن مركبة الهبوط على سطح القمر «سليم» نجت بشكل غير متوقع من ليلة قمرية متجمدة، وأعادت الاتصال بالأرض، وذلك بعد أكثر من شهر من قيام المركبة بهبوط تاريخي «دقيق» على سطح القمر.

وهبطت مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر «سليم» على سطح القمر الشهر الماضي، ما جعل اليابان خامس دولة تنجح مركبة تابعة لها في الهبوط على سطح القمر.

وحذت شركة أوديسيوس، التابعة لشركة أنتيوتيف ماشينز ومقرها الولايات المتحدة، حذوها الأسبوع الماضي، إذ تتسابق الدول والشركات للوصول إلى القمر بحثاً عن الموارد ومدى ملائمته سكن الإنسان.

وبعد وقت قصير من هبوطها على بعد 55 متراً من هدفها جنوبي خط الاستواء القمري مباشرة، نفدت طاقة المركبة، لأنها انقلبت وأصبحت ألواحها الشمسية في زاوية خطأ.

واستعادت الألواح الشمسية طاقتها بعد أكثر من أسبوع، بفضل حدوث تغير في اتجاه ضوء الشمس.

وكانت وكالة الفضاء اليابانية، قد قالت في وقت سابق، إن المركبة ليست مصممة للبقاء في ليلة قمرية.