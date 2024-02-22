وفاة الطبيب المصري الشهير هاني الناظر

أعلن الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر وأستاذ الجلدية الشهير.

وقال نجله في منشور عبر حسابه الرسمي في فيسبوك :"انا لله وإنا إليه راجعون ، توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء".

وعانى الدكتور هاني الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل حوالي 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي، حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم.