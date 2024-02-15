في عيد الحب .. ضابط بزي دبّ يستدرج تاجرة مخدرات ببالون أحمر وحلوى (فيديو)

تلجأ الشرطة في بيرو إلى أساليب غريبة للقبض على تجار المخدرات، حيث ألقت القبض على إحداهن بحيلة خادعة في عيد الحب.

مرتديًا زي الدب الكامل، توجه ضابط جريء من شرطة بيرو إلى شقة امرأة يعتقد أنها تاجرة مخدرات في العاصمة ليما. وركع الضابط على ركبة واحدة، وهو يمسك بالوناً على شكل قلب وعلبة من الشوكولاتة في إشارة واضحة إلى الحب، وأشار إلى التاجرة - وهي امرأة ممتلئة الجسم ترتدي قميصاً أسود فضفاضاً - للنزول من شرفتها إلى الشارع.

ويظهر الفيديو الشرطي وهو يجثو على ركبة واحدة ويحمل لافتة مكتوب عليها بالإسبانية "أنت سبب ابتسامتي" وحلوى وبالونا على شكل قلب.

وتنطلي الحيلة على المرأة في شرفة منزلها قبل أن يتحول الفيديو إلى لقطة أخرى، ولكن في هذه المرة، قام الضابط، بدون قناعه ولكن لا يزال يرتدي زي الدب، بوضعها في الأصفاد. وهرع ضباط آخرون من مكافحة المخدرات بملابس مدنية للمساعدة في الاعتقال.

قامت الشرطة بضبط كميات من المخدرات في منزلها ويُظهر الفيديو اعتقال امرأتين على الأقل من المشتبه بهم.

وفي ديسمبر، تنكر أحد ضباط الوحدة السريين في زي سانتا كلوز قبل مداهمة أخرى للمخدرات، مما أدى إلى تشتيت الانتباه عن طريق كسر الباب الأمامي في وكر مخدرات يصعب الوصول إليه بمطرقة ثقيلة بينما اقتحم ضباط آخرون الطابق الثاني من خلال النافذة. .