«الإمارات للآداب» تكرّم أفضل أمناء مكتبات المدارس

كرّمت مؤسسة الإمارات للآداب، في حفل خاص أقيم خلال فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، الفائزين بجائزة أمناء مكتبات المدارس لعام 2024، التي تنظمها بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الأفراد الذين أظهروا التزاماً استثنائياً بتعزيز عادة القراءة من أجل المتعة بين طلبتهم، وأسهموا في رفع المعايير الأكاديمية ومعدلات محو الأمية في المدارس.

حضر حفل تكريم أمناء مكتبات المدارس، كل من المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية «KHDA»، عائشة ميران، وشموس ماجد بن فارس، ومريم الفلاحي، المستشارين في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.

وتقدم للمسابقة 100 مرشح من مختلف إمارات الدولة، وتولت تقييم المتأهلين للتصفيات النهائية لجنة من الحكام زاروا أمناء المكتبات لإجراء التقييم النهائي. وتم اختيار الفائزين ضمن فئتي أمناء المكتبات المدرسية في مدارس الإمارات الحكومية، وأمناء المكتبات المدرسية في مدارس الإمارات الخاصة، ومنح أربع جوائز في كل فئة. وفاز بجائزة أمين المكتبة لعام 2024، عن فئة المدارس الحكومية كل من آمنة سعيد الشحي، وشيماء الشحي، وعفراء اليماحي، وياسر محمد عبدالمطلب، وابتسام المراشدة، بينما فاز عن فئة المدارس الخاصة، كل من راجوناثان مانيري أوثايوث، وترايسي أموري، ومارلون ألمونتي، ومارينا كينيوتو. ويحتفي المهرجان أيضاً بمبادرة «أصوات أجيال المستقبل» التي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة ومسابقة «أر جي إس دبي للأطفال» لكتابة الرسائل الخطية ومسابقة بنك الإمارات دبي الوطني «الشعر للجميع» وكأس «شيفرون» للقراء وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية وجائزة «الفطيم» للكلمة المصوّرة، إضافة إلى الإعلان عن الكتاب المتأهلين للدورة الثالثة من برنامج «الفصل الأول - زمالة الإمارات للآداب وصديقي للكتاب».