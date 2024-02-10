عبدالله السعدي في ضيافة «المورد العربي»
یستضیف مركز المورد العربي لدراسة الفن في جامعة نیویورك أبوظبي، یوم 12 فبرایر الجاري في جامعة نیویورك أبوظبي، حواراً حول المعرض الفردي القادم لرائد الفن المفاھیمي الإماراتي عبدالله السعدي، في المعرض الفني الدولي الـ60 في بینالي البندقیة.
وفي مناقشة تدیرھا الأستاذة بجامعة نیویورك أبوظبي ومدیرة مركز المورد العربي لدراسة الفن سلوى مقدادي، بین الفنان عبدالله السعدي والقیم الفني طارق أبوالفتوح. سیقدم المتحدثون رؤيتهم حول المعرض الفردي الذي يمثل مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام وعنوانه «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان»، وسیضم المعرض ثماني مجموعات من الأعمال التي أنتجھا الفنان خلال رحلاته في الطبيعة. وستكشف المحاضرة أيضاً العملیة الفنیة للسعدي، وممارساته الغزیرة التي تراوح بین الرسم والنحت والأداء والتصویر الفوتوغرافي.
ومركز المورد العربي لدراسة الفن ھو مركز أبحاث وأرشیف في جامعة نیویورك أبوظبي للدراسات متعددة التخصصات للفنون البصریة في العالم العربي.
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