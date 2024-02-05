"عصائر الأميرة النائمة" على" تيك توك"...خبراء الصحة يحذرون

تصدرت في الفترة الاخيرة نصائح تناول عصير الكرز مع المشروبات الغازية او مايطلق عليه بـ "عصائر الأميرة النائمة" على مواثع التواصل الاجتماعي حيث حققت الفيديوهات على "تيك توك " نحو 60 مليون مشاهدة، وهو ما دفع خبراء التغذية للتحذير من المخاطر الصحية المحتملة لهذه الخلطات.

يشجع رواد "تيك توك" على استهلاك مشروبات يزعمون أنها فعالة في محاربة اضطرابات النوم بفضل احتوائها على المغنيسيوم الممزوج مع عصير الكرز والمشروبات الغازية.

وحذر خبراء الصحة من أن الإفراط في تناول المغنيسيوم قد يؤدي إلى مشاكل معوية مثل الإسهال، نظرًا لتأثيره على عضلات الأمعاء والمعدة.

وأكد خبير التغذية توبي كينغ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العديد من الأشخاص عبروا عن آثار جانبية سلبية بعد استهلاك تلك المشروبات.

وأضاف: "عصير الكرز يحتوي على نسبة قليلة من الملاتونين، وهو الهرمون الذي يتحكم بالنوم والاستيقاظ، والذي يخف خلال النهار عندما تمتص العين الضوء صباحا، وفي المساء يساعد هذا الهرمون على الدخول في وضعية النوم، من خلال إبطاء نبضات القلب وخفض ضغط الدم، وهو ما يشعرك بالنعاس".

وأشار إلى أن كمية الميلاتونين التي يزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها قادرة على مساعدة الأشخاص على النوم غير موجودة بشكل كافٍ في مشروب الكرز المركز.