تطلق ثعباناً ساماً على زوجها

أقدمت امرأة على قتل زوجها بالتعاون مع شريك لها باطلاقها ثعبانا ساما عليه، وذلك كما ذكرت صحيفة "The Times of India".

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع يوم السبت الماضي، وتم تسجيل الحالة يوم الاثنين بعد أن استعاد الضحية وعيه وتمكن من التحدث.

وقال نائب مفوض الشرطة في مدينة ناشيك الهندية، كيرانكومار تشافان، إن المرأة التي تم التعرف عليها باسم سوني، والمعروفة باسم إكتا جاغتاب، تشاجرت مع زوجها فيشال باتيل،، وذلك عندما ذهبت لزيارة والديها في مدينة أخرى، لكن زوجها قرر إعادتها إلى المنزل. وفي إحدى الأمسيات، حضر صديق الزوجة بشكل مفاجئ، وقاما معا بالاعتداء على الزوج وضربه بأدوات غير حادة، ما أدى إلى كسر ذراع الزوج، لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك فقد حاولا خنقه، لكنه قاوم بشدة، فقام صديق الزوجة باخراج ثعبانا ساما كان قد أحضره معه. وتُرك الثعبان بمفرده مع الضحية، وهربا من مسرح الجريمة بعد التأكد من إصابته بلدغة مميتة.

وتمكّن الضحية من الاتصال بجيرانه وأصدقائه، الذين نقلوه إلى أقرب مستشفى. وكشف الأطباء أن الثعبان الذي لدغه كان ساما. وأجروا على الفور إسعافات عاجلة وأنقذوا حياته. وفتحت الشرطة ملفا جنائيا بتهمة الشروع في القتل وأدرجت الزوجة وشريكها على قائمة المطلوبين.