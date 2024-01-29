"فوستوك".. بحيرة تحت جليد القارة القطبية الجنوبية

أشاد وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف باكتشاف علماء روس بحيرة أطلق عليها اسم "فوستوك" تحت جليد القارة القطبية الجنوبية، مقارنا إياه بالهبوط على سطح القمر.

ووفقا للوزير "يعد اكتشاف بحيرة فوستوك تحت جليد القارة القطبية الجنوبية من قبل مستكشفين قطبيين روس، أحدث اكتشاف جغرافي كبير ويقارنه العلماء بالسباق القمري". وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشار كوزلوف إلى أن العلماء الروس الآن يستعدون للتوغل في مياه البحيرة ودراستها. موضحا "نخطط لإدراج التمويل في الميزانية الفيدرالية؛ في شهر مايو، سنقدم هذا الطلب للسنوات الثلاث المقبلة وللسنوات التالية، لأن المشروع، وفقا لتقديراتنا، سيستمر 18 عاماً".

جدير بالذكر، أن المستكشفين القطبيين الروس استخرجوا في فبراير(شباط) 2022، عينة جليدية اسطوانية، عمرها أكثر من مليون سنة من جليد في القارة القطبية الجنوبية، وينبغي أن «تحكي» هذه العينة عن التغيرات المناخية على الأرض منذ زمن الماموث.

وينفذ هذا المشروع ضمن برنامج دراسة بحيرة فوستوك والمناخ القديم للأرض في منطقة محطة القطب الجنوبي الروسية "فوستوك".

يذكر أن العلماء أثبتوا عام 1994 وجود هذه البحيرة تحت طبقة جليد سمكها حوالي أربعة كيلومترات، وفي عام 2012 تمكن العلماء الروس لأول مرة في التاريخ من خلال الحفر في طبقة الجليد من الوصول إلى سطح مياه البحيرة على عمق 3769.3 متر.