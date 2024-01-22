"بوك" تطلق مبادرة "على رفوفنا من قلوبن" لدعم صاحبات الأعمال الصغيرة في لبنان

"بوك" تطلق حملة "على رفوفنا من قلوبن" لتمكين صاحبات الأعمال الصغيرة من لبنان من بيع منتجاتهن الغذائية محلية الصنع، من خلال عرض أعمالهن على الرفوف المخصصة لـ"بوك" في متاجر كارفور المحلية، وذلك اعتباراً من 22 يناير

أعلنت "بوك"، العلامة المفضلة للأجبان القابلة للدهن، عن إطلاقها اليوم مبادرة "على رفوفنا من قلوبن" الهادفة لتمكين 5 من صاحبات الأعمال الصغيرة من خمس قرى مختلفة في لبنان، حيث ستُمنح بوك صاحبات الأعمال الصغيرة رفوفها الخاصة بمتاجر كارفور لبيع منتجاتهن المصنوعة يدوياً ومن مواد محلية، والتي تُعرف باسم "المونة" معبأة في برطمانات بوك الزجاجية المُعاد استخدامها، حيث ستُبرِز هذه البرطمانات الزجاجية قصصهن الفريدة وسعيهن نحو توفير دخل لعائلاتهن. وتتنوع المنتجات الحِرفية التي أعددتها هؤلاء النساء لبيعها، بين مجموعة من المأكولات الشهية التي تتضمن مكدوس الباذنجان والزعتر وقشر البرتقال المجفف والسماق ومربى اليقطين، حيث ستكون هذه المنتجات متوفرة على رفوف متاجر مختارة من كارفور في لبنان وذلك اعتباراً من 22 يناير.

ويأتي إطلاق "بوك" لهذه الحملة نظراً للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان، والتي خلّفت بطالة بلغت نسبتها 63% في أوساط النساء وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي النسبة التي تنتشر بشكل أكثر تركزاً في المناطق النائية في لبنان، والتي تعاني نقصاً كبيراً في توفر فرص العمل التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، الأمر الذي حدا بالنساء في تلك القرى والمناطق النائية للجوء إلى بيع "المونة" لتأمين ما يسد حاجتهم من الدخل. وبعد ملاحظتها للجهود التي تبذلها النساء لدعم عائلاتهن، قررت "بوك" إطلاق هذه المبادرة لتشجيعهن على مواصلة أعمالهن المحلية من خلال توفير البرطمانات الزجاجية والرفوف التابعة لـ"بوك" لعرض منتجاتهن وبيعها.

وتعليقاً على ذلك، عبّر يحيى الشريف، رئيس قسم تسويق المنتجات في "آرلا فودز" عن حماسه لهذه المبادرة بالقول: "تهدف الجهود التي تبذلها بوك نحو ترسيخ عادات استهلاكية مستدامة في المجتمع، إلى إحداث تغيير إيجابي على المستويين الاجتماعي والبيئي، ومن الملهم حقاً رؤية بوك وهي تتخذ خطوات عملية عبر المبادرات التي تطلقها لتشجيع العادات الإيجابية، من خلال توفير البرطمانات الزجاجية لدعم وتمكين الأعمال الحِرفية المحلية التي تديرها النساء في لبنان".

وإدراكاً من "بوك" لأهمية تمكين المرأة في المجتمع، فقد أعلنت أن حملة "على رفوفنا من قلوبن" هي مبادرة أولية تمهد الطريق نحو المزيد من البرامج التي تعتزم العلامة التجارية الرائدة إطلاقها مستقبلاً، سعياً منها لمواصلة اتخاذ خطوات نحو تحسين رفاهية المرأة من خلال تزويدهن بمنتجات أكثر صحة وتنوع ووصفات جديدة ومبتكرة.

نبذة عن "بوك"

تعد "بوك" التي توفر مجموعة متنوعة من منتجات الألبان بمنطقة الشرق الأوسط، العلامة المفضلة للأجبان القابلة للدهن، حيث رسخت مكانتها داعمة للأمهات ممن يبدعن في صنع عجائب المطبخ لتوفير 3 وجبات لذيذة كل يوم وعلى مدار السنة. وإلى جانب منتجاتها المتنوعة التي تشمل جبنة الموزاريلا واللبنة والعديد من الأجبان والمنتجات الأخرى القابلة للدهن، تحتفي "بوك" بالأمهات من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تمكنهن من إبراز مهاراتهن الكبيرة في المطبخ.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://www.puckarabia.com/en/

نبذة عن آرلا فودز

آرلا فودز هي سادس أكبر شركة ألبان على مستوى العالم، وهي شركة تعاونية تجمع سنوياً ما يصل إلى 14 مليون كجم من الحليب من المزارعين الملاك، وتتضمن محفظة علاماتها التجارية العالمية كلاً من "آرلا" و"لورباك" و"بوك". تتمثل رؤية آرلا فودز في صياغة معالم جديدة لمستقبل جديد لصناعة الألبان ومنتجاتها، بهدف توفير منتجات ألبان صحية ومستدامة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وقيادة دفة التحول نحو قطاع أكثر استدامة من حيث المنتجات والزراعة.

يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.arla.com/sustainability/ للمزيد من المعلومات.