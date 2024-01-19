بعد انتشار خبر زواجه للمرة السابعة وهو في عمر الـ80.. حسين فهمي يكشف الحقيقة

كشف الفنان حسين فهمي حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن زواجه من عارضة الأزياء مريم علاء بعد انتشار صور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار الأقاويل عن زواجهما.

وعلق حسين للمرة الأولى، من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام" على أحد الفيديوهات المنتشرة لهذا الخبر وكتب قائلاً: "Fake News، أخبار مفبركة".

وكانت صور نشرتها عارضة أزياء تدعى مريم علاء عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" رفقة حسين فهمي قد تسبّبت في انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجه للمرة السابعة وهو في عمر الثمانين.

وكشف عدد من نشطاء مواقع التواصل أن الصور كانت قد نشرتها مريم علاء في آب (أغسطس) الماضي، وهي من إعلان لأحد المنتجعات السياحية قدّمته مع النجم حسين فهمي، وأن الأخبار المتداوَلة عن زواجهما لا صحة لها.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لحسين فهمي فيلم "الإسكندراني"، الذي يجسد فيه شخصية اليوناني "يورغو".

وفيلم "الإسكندراني" من إخراج خالد يوسف، وهو مستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم عدداً كبيراً من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل، ويروي الفيلم قصة شاب يعيش في مدينة الإسكندرية ويتعرض لمجموعة من التحدّيات والصراعات في حياته اليومية، كما يتناول قضايا عدة اجتماعية وسياسية مهمة، ويسلّط الضوء على بعض الجوانب القاسية في المجتمع المصري.