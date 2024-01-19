عائلة أمريكية تشتري منزلاً جديداً لتنتظرها مفاجأة مروّعة في الثلاجة

فوجئ مالكو منزل جديد في جراند جنكشن بولاية كولورادو (الولايات المتحدة) بوجود رأس بشري في ثلاجة المنزل وذلك أثناء تنظيفه بعدما اشتروه للتو.

وقالت صحيفة "مترو" أن أصحاب المنزل كانوا يقومون بعمليات تنظيف في المنزل هذا الاسبوع عندما عثروا على حقيبة تحتوي على بقايا بشرية داخل ثلاجة.

واتصل أصحاب البيت الجدد بمكتب عمدة مقاطعة ميسا فحضرت وحدة شرطة سريعا، لتؤكد أن الاكتشاف المروع في الفناء الأمامي للمنزل كان رأسًا بشريًا. وقالت الصحيفة أن مكتب الشريف سيحقق في القضية باعتبارها جريمة قتل محتملة، مشيرة أنه لم يتم التعرف على الرفات.

ورجح المسؤولون أن يكون حادثا معزولا ولا يمثل تهديدا للمجتمع. وقالت ويندي لايكس، المتحدثة باسم مكتب الشريف: "لا يزال هذا تحقيقًا نشطًا ومستمرًا، لذا لا توجد تفاصيل أخرى يمكن الكشف عنها... ولكن بمجرد أن تكون لدينا معلومات، سننشرها".

وقال أحد الجيران إن أصحاب المنزل الجدد نشروا منشورًا عبر الإنترنت موجه للعامة للحصول على "الأشياء المجانية" التي تركها أصحاب المنزل الأوائل وأن الثلاجة العميقة كانت من بين الأشياء التي تم تركها. وأضاف "بينما كانوا ينظفونها لحزمها، وجدوا فيها كيسا أسود. وعندما فتحوا الكيس، سقط رأس بشري". وقال الجيران أن المستأجرين السابقين هما أم وابنها، وغادرا في نفس يوم بيع المنزل.

ووفقا للجار الشاهد فقد قال "على حد علمي، كان الرجل يعتني بوالدته. لم يكن لديهم أبدًا الكثير من الأشخاص".