عجوز برازيلي يقتله حلمه بوجود "ذهب" تحت منزله

توفي رجل مسن حلم بوجود ذهب مدفون تحت أرضية مطبخه بعد سقوطه في الحفرة التي حفرها وهو يحاول العثور عليه.

وفقد جواو بيمنتا دا سيلفا، 71 عامًا، توازنه قبل أن يسقط في الحفرة العمودية التي بلغ عرضها 88 سم وعمقها يعادل عدة طوابق سكنية في 5 يناير.

وقال الجيران إن المتقاعد أصبح مهووسًا بفكرة وجود كنز أسفل العقار في ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل، استدل عليه في منامه.

وقال جاره أرنالدو داسيلفا لوسائل الإعلام المحلية "لقد أمضى جواو أكثر من عام في حفر الحفرة واستأجر العديد من الأشخاص للقيام بأعمال الحفر. فبدأ بدفع 14 دولار (70 ريالًا برازيليًا) يوميًا عندما كانت الحفرة لا تزال ضحلة، ولكن كلما توغل في العمق زادت التكاليف. وانتهى به الأمر بدفع حوالي 101 دولار لأي شخص دخل الحفرة وساعد في إزالة التربة".

وأضاف الجار أنه مرة " اصطدم بحجر كبير بدا أنه كان من الصعب إزالته، وكانت هناك شائعات أنه تحدث عن محاولة الحصول على الديناميت." وكشف أن جواو ادعى أن "روحًا" أخبرته في المنام أنه كان هناك ذهب تحت الصخرة الموجودة أسفل أرضية مطبخه، وأنه رفض كل التحذيرات بعكس ذلك.

وذكرت تقارير محلية أنه من المعتقد أن الضحية انزلق من منصة خشبية بالقرب من قمة الحفرة أثناء محاولته الخروج منها بعد العمل لإزالة الماء والطين.

ولم يتمكن صديق كان يعمل معه من إنقاذه حيث تم انتشال جثته من قبل خدمات الطوارئ. وتبين أنه أصيب بجروح في الرأس وكسور في الساقين بالإضافة إلى كسور أخرى، وأنه لم يكن ثمة أثر للذهب في المكان.