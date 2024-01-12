سعيد القرقاوي: دبي تمضي بثبات لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي

أكد نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، أن إمارة دبي تتمتع بمزايا تجعلها وجهة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي والمؤثرين العالميين على وسائل التواصل وشركات إنتاج الإعلام الرقمي، مشيراً إلى أن ريادة دبي في هذا القطاع هي امتداد للريادة العالمية لدولة الإمارات في مختلف القطاعات التنموية، وأن دبي تمضي بثبات لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في خطاب ملهم ضمن فعاليات «قمة المليار متابع 2024»، بعنوان «لماذا دبي؟»، استعرض فيه العوامل التي تجعل من دبي مدينة عالمية مثالية للمبدعين والمؤثرين في العصر الرقمي.

وأضاف القرقاوي: «من أجل استضافة أفضل المواهب، علينا تقديم أفضل الخدمات، وعندما نتحدث عن تقديم الأفضل، فإن الأمن والاستقرار يأتيان على قائمة العوامل التي أسهمت في جعل دبي من أفضل مدن العالم للعيش والعمل؛ إذ تقع ضمن أفضل خمس مدن على المستوى العالمي في مؤشر الأمان، كما يتصف مجتمعها بالتسامح واحترام الثقافات المتنوعة».

واستطرد نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، قائلاً: «تمتلك دبي بيئة رائدة ومتميزة في مجال المحتوى الرقمي، حيث تزخر بالفرص التي جذبت أكبر العلامات التجارية العالمية إليها، فهي مدينة تتحدى نفسها باستمرار لاستشراف واكتشاف المستقبل، وهو ما يجعلها محط أنظار صنّاع المحتوى الذين يسعون للابتكار والتأثير في حياة المجتمعات، ونحن نستفيد من خبراتهم ومعارفهم، كما أنهم يختارون دبي لأنها تمثل واحدة من أفضل الوجهات العالمية في هذا القطاع المتنامي».