500 فيلم من 89 دولة.. في «أفلام الذكاء الاصطناعي» في مدينة إكسبو دبي

أعلن مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي عن تلقيه أكثر من 500 فيلم قصير من 89 دولة، ما عزز مكانة المدينة مركزاً عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ومنصة لاختبار التقنيات الجديدة. ويستكشف المهرجان الأول من نوعه في المنطقة، إمكانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لدفع رواية القصص الإبداعية، وتطوير قطاع صناعة الأفلام، ويسلّط الضوء على العلاقة التكاملية بين الإبداع البشري والتكنولوجيا، ما يجعل من مدينة إكسبو دبي، وجهة مفضلة للمبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي وأصحاب الأفكار الجديدة.

وقال مجد زعرب، نائب رئيس أول لتقنيات المستقبل في مدينة إكسبو دبي: «بصفتها مدينة المستقبل التي يقودها الابتكار، أطلقت مدينة إكسبو دبي مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي، لتسليط الضوء على التوجه الكبير للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال السينمائي، وإظهار كيف يمكن لأي شخص، من أي مكان، أن يصبح صانع أفلام، بغض النظر عن مهاراته السينمائية، ونحن سعداء بجودة الأفلام المشاركة وتنوعها، ما يوضح مدى الفرص المتاحة في هذا المجال الناشئ».

وأضاف: «تمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي الأشخاص من التعبير عن إبداعاتهم بمجموعة واسعة من الطرق الجديدة، ونحن متحمسون لاستكشاف ذلك عبر ورش العمل العملية المستمرة التي ينظمها المهرجان، ومشاركة النتائج مع مجتمعات التكنولوجيا الإبداعية والمستقبلية».