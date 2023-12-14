مكتبة محمد بن راشد تختتم فعاليات «معرض أفق الاستدامة»

اختتمت مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة واسعة من الجمهور، فعاليات معرض «أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء»، الذي نُظّم تزامناً مع مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي استضافته إمارة دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.



وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «نسعى من خلال تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات المستمرة على مدار العام، في مكتبتنا، إلى نشر الوعي البيئي وتشجيع مجتمعنا على اعتماد ممارسات مستدامة، انطلاقاً من إيماننا بأن المعرفة هي الأساس لفهم القضايا البيئية الحالية والتحديات المستقبلية، بما يؤكد التزامنا بدعم تطوير مجتمع مستنير ومتفاعل، يسهم بشكل إيجابي في الحفاظ على بيئتنا لحماية كوكبنا للأجيال المقبلة».



وأكد حرص مكتبة محمد بن راشد على تطوير وتقديم برامج تعليمية وورش عمل تفاعلية تساعد في تعميق الفهم والمعرفة حول الاستدامة، بهدف إلهام الزوار وتشجيعهم على المشاركة بقوة في المبادرات البيئية، والتحوّل نحو أنماط حياة أكثر استدامة.



وسلط المعرض الضوء على أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال عرض 500 كتاب، تضمنت مجموعة مميزة من العناوين والموسوعات التي تضمّها مكتبات محمد بن راشد التسع المتخصصة، ومن بينها موضوعات حول التغير المناخي العالمي والأقاليم والبيئة، والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من محاور هذا المجال.



ومن بين أبرز عناوين الكتب، أطلس التغير المناخي، ودور المجتمع المحلي في المحافظة على البيئة من التلوّث، والحياة مع تغير المناخ، ودليل العيون للتغيرات المناخية.. مفاهيم وقضايا، والاحتباس الحراري وانعكاساته على الوطن العربي، والعمل المناخي من باريس إلى أبوظبي والشرق الأوسط، ونخلة التمر وتأقلمها مع التغيرات المناخية والإجهادات البيئية.



ويعكس معرض «أفق الاستدامة.. عالم من المعرفة الخضراء»، التزام مكتبة محمد بن راشد بدعم مبادرات الاستدامة، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة، في خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع.



وأشاد الزوار بدور مكتبة محمد بن راشد في تعزيز الوعي بقضايا الاستدامة، مؤكدين أن المعرض لم يكن مجرد معرض للكتب، بل كان رحلة معرفية غنية تعكس جهودها لتثقيف الجمهور حول أهمية الحفاظ على كوكبنا، ونتطلع لمزيد من الأنشطة التي تسهم في رفع الوعي البيئي، وتعزيز مفهوم الاستدامة في مجتمعنا.



ولإشراك كل شرائح المجتمع في هذه المسؤولية اتجاه البيئة والاستدامة، وحرص المكتبة على تمكين أصحاب الهمم وتفعيل دورهم في المجتمع، نظمت المكتبة ورشة عمل مميزة، بالتعاون مع «إنيبل» لتعليم الزراعة وتنسيق النباتات، قدمها مجموعة من أصحاب الهمم، على مدار يومين، لجميع زوار المكتبة من العائلات وأطفالهم.



وفي إطار فعاليات الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي المستمرة بين أروقتها، شهدت مكتبة محمد بن راشد، حدثاً مميزاً، حيث تمت إضاءة واجهتها الخارجية باللون الأخضر، في خطوة تشكل رمزاً قوياً للالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعكس جهودها في تبني ممارسات صديقة للبيئة، وتشجيع الزوار والمجتمع المحلي على التفكير بشكل أكثر استدامة في حياتهم اليومية.