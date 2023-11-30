مصير نسرين طافش يحدده الطب الشرعي

تنتظر محكمة جنح أكتوبر في مصر ورود تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الخاص باستكتاب الفنانة نسرين طافش في معارضتها على حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 4 مليون جنيه مصري، لإصدار حكمها بقبول المعارضة أو تأييد الحكم السابق.

وأنكرت الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة صحة توقيعها على الشيك المقدم في القضية، فأمرت المحكمة باستكتابها لبيان صحة التوقيع من عدمه.

وأجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، نظر دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 لجلسة 25 ديسمبر لورود تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

وشهدت الجلسة الماضية استكتاب الفنانة نسرين طافش بمصلحة الطب الشرعي أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمراً من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.