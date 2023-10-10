برامج «دبي للمرأة» النوعية تسهم في إلهام الإماراتيات لتحقيق التميز

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة الإنجازات التي حققتها خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، والتي شملت تنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية عدة، تتماشى مع أهداف المؤسسة الاستراتيجية الرامية إلى دعم المرأة في المجالين المهني والاجتماعي، وتعزيز دورها الريادي في الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وقطاع ريادة الأعمال بصفة خاصة.

واطلع المجلس - خلال اجتماعه الثالث لعام 2023، برئاسة رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، منى غانم المري - على المبادرات والفعاليات التي نفذها نادي دبي للسيدات خلال الفترة نفسها التي واكبت احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية وغيرها من المناسبات، ودورها في زيادة الإقبال على النادي، ورفع نسبة السعادة لدى العضوات والزائرات، مواكبةً لرؤيته بأن يكون واحداً من الأندية الرائدة عالمياً الخاصة بالنساء.

وشهد الاجتماع تسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشروعات التي تعتزم المؤسسة ونادي دبي للسيدات تنفيذها خلال الربع الرابع من العام الجاري، وأبرزها تخريج الدفعة الثانية من منتسبات برنامج الإرشاد المهني، بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، واستضافة النسخة السادسة من ترايثلون دبي للسيدات.

وأكدت منى المري أن «الرؤية المستقبلية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، المتعلقة بزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وصقل مهاراتها الوظيفية والقيادية، تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للأسرة، وتعزيز جودة حياة المرأة والمجتمع ككل». وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل، ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية 2026، على ترجمة هذه الرؤية الاستشرافية من خلال برامج ومبادرات نوعية، بالتعاون مع مؤسسات محلية وجامعات عالمية مرموقة، من بينها برنامج «المرأة في ريادة الأعمال»، الذي نفذ بدبي في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال.

وأضافت المري «المؤسسة وكجزء من أهدافها الرئيسة، تعمل بشكل دائم على تصميم وتنفيذ برامج متقدمة، تسهم في إلهام المرأة الإماراتية لتحقيق أكبر قدر من الجودة والتميز المهني والقيادي، وتعزيز إسهامها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات»، لافتةً إلى حرص المؤسسة على بناء شراكات مؤثرة لاكتساب الخبرات والتبادل المعرفي ضمن أفضل المعايير العالمية.

وعُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة: مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي خولة راشد المهيري، ورئيسة تحرير صحيفة الإمارات اليوم منى بوسمرة، والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية فهيمة عبدالرزاق البستكي، ومدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات موزة سعيد المري، ومصممة ورائدة الأعمال الجود أحمد لوتاه، إضافة إلى المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة نعيمة أهلي، ومقرر مجلس الإدارة ومدير إدارة تطوير المرأة سلطانة سيف. واطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال الاجتماع على أبرز فعاليات نادي دبي للسيدات، وحملاته التسويقية خلال الثلاثة أشهر الماضية، من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي، إذ أشارت إلى تحقيق النادي نتائج إيجابية خلال هذه الفترة من حيث زيادة الإقبال على العضوية بمختلف فئاتها، وتنفيذ أنشطة ومبادرات عدة.

منى المري:

• «المؤسسة حريصة على بناء شراكات مؤثرة لاكتساب الخبرات والتبادل المعرفي ضمن أفضل المعايير العالمية».

مشروعات مقبلة

تشمل مشروعات مؤسسة دبي للمرأة في الفترة المقبلة تنظيم حفل في نوفمبر المقبل لتخريج الدفعة الثانية من برنامج الإرشاد المهني، بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، والذي استفادت منه 53 موظفة من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص على مدى دورتين، مستهدفاً مهنيات وموظفات إماراتيات في مقتبل مسيرتهن المهنية، يتشاركن الرأي والمعرفة والخبرات مع قادة ورواد ورائدات أعمال من دول الشمال الأوروبي، ضمن اجتماعات فردية وجماعية على مدى عام كامل.

وأفادت مقرر مجلس الإدارة ومدير إدارة تطوير المرأة سلطانة سيف بأن المؤسسة تعتزم نشر ورقة بحثية حول مشروع «دبي مدينة صديقة للمرأة»، انطلاقاً من الممارسات والسياسات والتشريعات الموجودة فعلياً، والتي تشكل أساساً قوياً لتعزيز مكانة دبي عالمياً ضمن المدن الرائدة الصديقة للمرأة.