انتهاء موسم صيد الحيتان في أيسلندا.. والجدل مستمر

انتهى موسم صيد الحيتان في أيسلندا هذا العام باصطياد 24 حوتاً، في حين يحوم الشك حول استمرار هذه الممارسة التي يزداد الجدل بشأنها. وأيسلندا من بين ثلاث دول إلى جانب النرويج واليابان، ما تزال تمارس صيد الحيتان التجاري، على الرغم من انتقادات شديدة يلقاها هذا النشاط من مدافعين عن البيئة وناشطين في مجال حقوق الحيوانات.

وليس معروفاً بعدُ ما إذا كان وزير الثروة السمكية سفانديس سفافارسدوتير سيعلن أم لا عن حصص جديدة للسنوات الخمس اعتباراً من العام المقبل.

وعلّقت أيسلندا صيد الحيتان مؤقتاً في 20 يونيو الماضي لشهرين، بعد نشر تقرير خلص إلى أن أساليب الصيد المستخدمة لا تحترم قانون الرفق بالحيوان.

وأظهرت المراقبة التي أجرتها الوكالة البيطرية الحكومية، أن الرماح المتفجرة التي يستخدمها الصيادون، تسببت في جعل الحيتان تعاني لفترة طويلة، إذ تستمر عملية الصيد بعد رمي الرماح لمدة تصل إلى خمس ساعات.