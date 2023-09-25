أحمد بن محمد ينعى هاني نقشبندي

نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الروائي والإعلامي السعودي هاني نقشبندي الذي وافته المنية أمس، داعياً المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته.

وقال سموه في تغريدة على «إكس» أمس: «فقد الإعلام العربي اليوم الإعلامي والروائي السعودي الأخ هاني نقشبندي بعد رحلة طويلة من العطاء في المجالين الصحافي والأدبي.. نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. وعزاؤنا الخالص لأسرته ولأصدقائه وللوسط الإعلامي العربي».

وكان المغفور له عمل في صحف السعودية وترأس تحرير مجلات «سيدتي» و«المجلة»، اللتين صدرتا باللغة العربية في لندن، كما قدم البرنامج التلفزيوني «حوار مع هاني» لقناة تلفزيون دبي، وكان مقدماً لبرنامج «هنواتي» في قناة المشهد. وشارك في تقديم برنامج «استوديو العرب» على قناة ومنصة المشهد، حيث حاور العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

أحمد بن محمد:

• «الإعلام العربي فقد الأخ هاني نقشبندي بعد رحلة طويلة من العطاء في المجالين الصحافي والأدبي».

