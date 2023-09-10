رحلة لاستكشاف 10 كنوز من روح وتاريخ جنيف

الذين يتوقون لاستكشاف قلب جنيف النابض، المدينة السويسرية المليئة بالتراث والتاريخ، فإن الطريق إلى الاكتشاف ممهد بـ10 كنوز رائعة تجسّد جوهرها، ممثلة موعداً مع التاريخ، الثقافة والابتكار في انتظار كل مسافر لهذا الملاذ الخلاب. اتبعوا دليل المعالم الرائعة في جنيف واسمحوا لروحها بأسر حواسكم.

انطلقوا في رحلة مميزة بين أحضان مدينة جنيف، واستمتعوا باكتشاف هذه الكنوز، وغيرها في رحلة عبر التاريخ والابتكار والفن، والتي تعد بسيمفونية من التجارب التي يتردد صداها في أجمل ذكرياتكم عن المدينة. تمثل قصة جنيف حكاية عن جمال، إبداع ووحدة، وهي حكاية تنتظر حضوركم ليتم نسجها في روايتها المستمرة.