مقدم «تونايت شو» في مرمى الاتهام: ينشر أجواءً سامة بالعمل

اعتذر جيمي فالون، مقدم برنامج «تونايت شو» الشهير على قناة «إن بي سي»، لزملائه في العمل بعد أن اتهمه موظفون بإحداث «أجواء سامة في مكان العمل»، بحسب تقرير نشرته مجلة «رولينغ ستون».

وقالت مجلة الموسيقى والثقافة إن الفكاهي جيمي فالون، أحد أشهر نجوم البرامج التلفزيونية الأميركية المسائية، اتُّهم من اثنين من الموظفين الحاليين و14 عاملاً سابقاً في برنامج «تونايت شو»، باعتماد «سلوك فوضوي»، فيما وصف البعض جوّ العمل في البرنامج على مدى سنوات بأنه «سامّ». وقال شخص في مقابلة مع مجلة «رولينغ ستون»، طالباً عدم كشف اسمه، إن فالون (48 عاماً)، كان «يتصرف بعصبية مع الطاقم، ويتذمّر من أصغر الأشياء، ويوبّخ الموظفين ويقلّل من شأنهم لتنفيس انزعاجه».

وجاء في تقرير المجلة الذي نُشر الخميس الماضي أن موظفي برنامج «تونايت شو» اشتكوا من التأثير النفسي لسلوكه، إذ كان البعض يصف غرف تبديل الملابس بأنها «غرف بكاء».

وقالت «رولينغ ستون» إن فالون والمعدّ الرئيس في برنامجه كريس ميلر وجها دعوى إلى اجتماع افتراضي اعتذر فيه مقدم البرنامج للموظفين وأعرب عن ندمه.

وقال فالون بحسب التقرير: «آسف إذا كنت قد أزعجتكم مع عائلاتكم وأصدقائكم.. أشعر بالسوء الشديد لدرجة تفوق قدرتي على الوصف». وأضاف: «إنه أمر محرج، وأشعر بالسوء الشديد».