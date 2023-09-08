أمام محكمة أردنية: شاب يضرب والده.. والأب "ابني هامل وسرسري وما بدّي اياه" !

دانت محكمة أردنية شابا ثلاثينيا من ذوي الأسبقيات، لضربه والده وطرده من المنزل، إلى جانب تهديد رجال الشرطة بإلقاء اسطوانة غاز مشتعلة عليهم.

وفي التفاصيل، حكمت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإتاوات والبلطجة بالحبس 3 سنوات على الشاب وتضمينه النفقات القضائية بعد ادانته بجناية استخدام القوة والتلويح بالعنف أو التهديد.

وبحسب قرار الحكم فإن المشتكى عليه قام بالتهجم على والده وضربه وشتمه بألفاظ بذيئة، كما قام بتكسير أثاث المنزل.

وأشار القرار إلى أن المشتكى عليه قام بتهديد الشرطة لدى حضورها للمنزل في إحدى مناطق وسط عمان، بإشعال أسطوانة الغاز، محاولا إلقاءها صوب رجال الشرطة وهي مشتعلة، وبعدها قام بقذف الحجارة صوبهم، كما قام بتكسير مركبات السكان المجاورين، حيث جرى ضبطه من قبل الشرطة بعد مقاومته لهم.

وبحسب إفادة المشتكي والد المشتكى عليه قال " ابني معروف بالحارة انه هامل وسرسري والجيران بدهم يشتكوا عليّ بسبب ابني، وابني ضربني وطردني انا واخوه، وحكيت مع الشرطة، ولما اجت الشرطة ابني حاول يهرب منهم، ونزل من الطابق الثالث عن طريق شرشف ربطه ببعضه، انا ما بدي ابني وخليه بالسجن، وانا برئ منه وهو من متعاطي المواد المخدرة".

ووجدت المحكمة ان المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات، وبحقه 64 أسبقية جرمية، وهي من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة وحمل سلاح ناري، والإيذاء والضرب على الوجه بأداة حادة، والسرقة بتهديد السلاح، ومن متعاطي المخدرات.

وثبت للمحكمة أن المشتكي عليه قام بالتهجم على والده وضربه وإشعال النار في المنزل، كما قام بالتهجم على أفراد الأمن العام.