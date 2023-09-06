عقار مضاد لكوفيد يغير لون العينين من الأسود الغامق للأزرق

أدى علاج طفل يبلغ من العمر ستة أشهر من آثار كوفيد إلى تغير لون عينيه من الأسود الغامق للأزرق وذلك في ظرف ساعات من تلقيه العلاج في حادثة حيرت الأطباء حتى تبين أنها من آثار الدواء المضاد للفيروسات.

وأُعطي الرضيع التايلاندي الذي لم يذكر اسمه عقار يسمى فافييرافير، وهو علاج شائع الاستخدام لعلاج الأنفلونزا والإيبولا، والذي تمت الموافقة عليه كعلاج لكوفيد في أجزاء من آسيا، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد في الولايات المتحدة.

وقال الأطباء في بانكوك الذين عالجوا الرضيع إن الدواء المضاد للفيروسات أطلق مادة كيميائية فلورية تراكمت في قرنية الصبي.

وفي حين تغير لون عيني الصبي بعد وقت قصير من تلقي العلاج، إلا أنه عاد إلى طبيعته بعد خمسة أيام من توقف الدواء. ويعتبر عقار فافييرافير هو الدواء الرئيسي المضاد للفيروسات الذي يُعطى للأطفال المصابين بفيروس .SARS-CoV-2

وتشمل آثاره الجانبية الأكثر شيوعًا زيادة حمض البوليك في الجسم والإسهال وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، والتي تمثل حوالي 20 بالمائة من الآثار الجانبية.

وتمت الموافقة على فافبيرافير في اليابان وروسيا وأوكرانيا وأوزبكستان ومولدوفا وكازاخستان وحصل على موافقة للاستخدام الطارئ في إيطاليا في عام 2020.

وتلقى الطفل في اليوم الأول، 82 ملليغراماً، من الدواء، وبعد 18 ساعة لاحظت والدته تغير لون عينيه، وفقا لما نشرته مجلة " فرونتيرز إن بيدياتريكس" التي لاحظت أنه لم يحصل أي تغير إلى اللون الأزرق في مناطق أخرى مثل الجلد أو الأظافر أو الغشاء المخاطي للفم والأنف. وقالت المجلة أنه تم إجراء فحص العينين بعد انتهاء العلاج، فتبين أنها جيدة.

وتبين لاحقا أن دراسة أجريت عام 2021 كشفت أن شابا في الهند يبلغ من العمر 20 عامًا تعرض لتغير لون عينيه بالضبط كما جرى للطفل.

وكان الشاب تلقى عقار فافيبرافير، وفي اليوم الثاني، لاحظ تغير لون عينيه إلى الأزرق الداكن الذي عاد إلى اللون البني الطبيعي عندما توقف العلاج.