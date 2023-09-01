تبرع بالملايين للمعبد وحين حاولوا صرفها كانت المفاجأة

فوجئ القائمون على أحد المعابد الهندوسية في ولاية أندرا براديش (الهند) حينما حاولوا صرف شيك ضخم بملايين الدولارات تبرع به أحد المصلين، ليجدوا أن الرجل لا يمتلك في حسابه المصرفي ما يكفي من المال لصرف مبلغ حتى من ثلاثة أرقام.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن المعبد الذي يزوره الآلاف كل يوم، يتلقى تبرعات كثيرة، على شكل شيكات أو مبالغ نقدية أو هدايا، لكن ليس بالطريقة التي تبرع بها المصلي المفلس.

وتعرفت إدارة المعبد بالطبع على الرجل، ولم تتوان عن نشر اسمه الثلاثي الكامل في وسائل الإعلام، حين أعلنت أن أحد المصلين واسمه فارانغ لاكشمي ديفاسنثام قام بإيداع شيك بمبلغ 100 كرور روبية، وهو ما يعادل مليار من العملة المحلية، وحوالي12 مليون دولار أمريكي، في المعبد في ولاية أندرا براديش. ولكن لجنة المعبد أصيبت بالصدمة عندما حاولت صرفها إذ تبين أن الرجل الذي تبرع بها لم يكن لديه سوى 17 روبية هندية في حسابه (أقل من دولار واحد) .

وفي البداية بدا الشيك وكأنه من عشر روبيات فقط، وهو ما كان سيسمح بصرفه، ولكن الرجل كما يبدو غير رأيه وأراد أن يكون أكثر كرما، فأضاف بقية الأصفار قبل أن يودع الشيك في صندوق التبرعات.

وفي البداية، صُدمت سلطة المعبد عندما رأت هذا المبلغ الضخم، إذ لم يقم أي من المصلين بمثل هذا التبرع الكبير من قبل. ومع ذلك، لم يعلموا أنهم كانوا على وشك التعرض لصدمة أخرى. وعندما ذهبوا إلى البنك لإيداع المبلغ، أُبلغوا أن الرجل لديه رصيد قدره 17 روبية فقط في حسابه.

وأعلنت سلطة المعبد أنه إذا تم هذا الإجراء عمدًا من قبل المصلي، فسوف يتخذون الإجراء المناسب ضده، معربين عن خيبة كبيرة بالطبع.