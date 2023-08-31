تحذيرات لأصحاب منتصف العمر من عدم التراخي مع مشاكل صحية محددة

حذرت دراسة طبية حديثة من أن البالغين في منتصف العمر والذين لديهم ثلاث أو أكثر من "السمات غير الصحية" ومن بينها السكري، والكولسترول، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية قبل عامين من أولئك الذين ليس لديهم أي منها، وبالتالي فإنهم أكثر عرضة للوفاة المبكرة.

وقال الباحثون إنه بالرغم من أن البالغين في منتصف العمر قد يشعرون بصحة جيدة بشكل عام إلا أنه من المحتمل أن يكونوا يعانون من بعض المشاكل الأساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات السكر في الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وحذروا من أن هناك عددا متزايدا من الأشخاص الذين يعانون من "متلازمة التمثيل الغذائي"، والذين يقومون بتأجيل أو تجاهل دون قصد السمات الصحية السيئة لديهم لمراحل حياتية لاحقة مما يفاقمها ويزيد مشاكلها.

وتشير دراسة إلى أن البالغين في منتصف العمر الذين لديهم ثلاث أو أكثر من "السمات غير الصحية" هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية قبل عامين من أولئك الذين ليس لديهم أي منها.

وأثناء الفحص، تم جمع المعلومات عن الوزن والطول وضغط الدم ومستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم (السكر)، كما قام الباحثون أيضًا بإكمال استطلاع حول عادات نمط حياتهم. وتم تشخيص متلازمة التمثيل الغذائي لدى الأشخاص الذين لديهم ثلاث سمات أو أكثر من السمات التالية: محيط الخصر الكبير، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومن بين المجموعة، شخص 5000 شخص مصابون بمتلازمة التمثيل الغذائي وتمت مقارنة معلوماتهم مع 10000 شخص لا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي.

واعتبر الباحثون أن وجود هذه المتلازمة، وإهمال النصائح الطبية والغذائية، ولا سيما ممارسة نشاط معتدل دائم، وتطبيق نظام غذائي صحي يسمح بارتفاع احتمالات الوفاة المبكرة في حال وجود هذه السمات خصوصا إن كانت مجتمعة.