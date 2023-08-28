منى المرّي: بنات الوطن قدمن نماذج ملهمة

قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، إن «دولة الإمارات أولت حقوق المرأة والتأكيد على دورها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية بمختلف المجالات اهتماماً كبيراً، وجعلته واحداً من المبادئ الأساسية لسياسة الدولة منذ تأسيسها، إيماناً من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقادة المؤسسين، بأن النهضة والتقدم لن يتحققا إلا بالمشاركة المتكافئة لجناحي المجتمع، المرأة والرجل، ضمن أطر قانونية ودستورية تنص على المساواة والتكافؤ بين الجنسين وضمان العدالة للجميع»، مشيرة إلى أن «هذا هو النهج المستدام الذي تسير عليه دولة الإمارات حالياً بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرعاية كبيرة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)».

وأكدت أن «هذا النهج الداعم الذي اتبعته القيادة كضرورة وطنية، أدى إلى تحقيق المرأة الإماراتية إنجازات استثنائية عديدة في مختلف المجالات، وجعل الإمارات في مقدمة دول العالم من حيث نسبة تعليم الإناث، ورسخ مكانتها عالمياً كتجربة إقليمية رائدة ونموذجاً يحتذى به في تمكين المرأة من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمشاركة المؤثرة في بناء المستقبل».

وأضافت المرّي أن «المرأة الإماراتية قدمت نماذج ملهمة في كل المجالات، ومثلت الدولة خير تمثيل في المحافل العالمية، إذ استطاعت أن تثبت جدارتها شريكة في بناء الوطن ونهضته منذ قيام الاتحاد وإلى الآن، مستمدة طاقتها الإيجابية في تحقيق هذه النجاحات من ثقة القيادة بقدراتها وإحاطتها بالدعم والرعاية اللامحدودة».

وأشادت بالرعاية التي توفرها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، للمرأة الإماراتية على كل المستويات وفي مختلف المجالات، فأصبحت ركيزة للوطن وشريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.

كما أثنت على الجهود الكبيرة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، من أجل ترسيخ التوازن بين الجنسين، بجميع قطاعات الدولة، التي أسهمت في تحويل التوازن بين الجنسين إلى عمل مؤسسي، والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لافتة إلى أن هذه الجهود امتدت لتحقيق تأثير إيجابي في ملف التوازن بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة، من خلال شراكات عالمية مؤثرة، منها مجالات التعاون مع البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة على كل المستويات، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كفاءة في مختلف المجالات

أكدت منى المرّي أن «المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، وفخورون بأن في الإمارات يوجد برلمان متوازن بين الجنسين، كما تشكل المرأة نحو ثلث عدد الوزراء في الحكومة الاتحادية، كما تفرض التشريعات تمثيل النساء في مجالس إدارة المؤسسات الحكومية وشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال بالدولة».