«شاي ما بعد الظهيرة» في يوم المرأة الإماراتية

يعلن فندق هيلتون دبي نخلة جميرا، وجهة المدينة الرائدة للترفيه، عن إطلاق عرض الشاي ما بعد الظهيرة في مطعم «سوشال بي» احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية. وتظهر هذه الفعالية الاحتفال بالإنجازات والمساهمات المذهلة للمرأة الإماراتية في الإمارات، ويقدم «سوشال بي» تجربة فريدة من نوعها بسعر 250 درهماً لشخصين فقط، والعرض متاح ليوم الإثنين 28 أغسطس.

يُقدم الطلب في حامل بلون أصفر مستوحى من خلية النحل، حيث تحتوي كل طبقة على درجات مخفية تكشف عن مزيج من اللذائذ التقليدية والمصنوعات اليدوية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة مغرية من المعجنات والكعك، بما في ذلك كيكة الجزر المميزة من الشيف برفين، كيكة العسل من حتا، فرينة الفراولة، والمزيد. يتمم هذا التشكيل المبهج بشكل مثالي مع مجموعة من الشاي أو القهوة غير المحدودة.

عرض الشاي ما بعد الظهيرة في «سوشال بي» هو تجربة خاصة يمكن الاستمتاع بها مع الأصدقاء أو العائلة في يوم المرأة الإماراتية.

التاريخ: الإثنين، 28 أغسطس 2023. المكان: مطعم «سوشال بي»، هيلتون دبي نخلة جميرا. التوقيت: من 2:00 ظهراً حتى 5:00 مساءً.