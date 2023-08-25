مهندس شاب في "غوغل".. عمره 20 سنة وراتبه 150 ألف دولار في الساعة

كشف تقرير ، أن مهندس برمجيات يعمل بشركة جوجل يكسب 150 ألف دولار من العمل لمدة ساعة واحدة يوميًا ويقضي بقية وقته في شركته الناشئة.

وبحسب التقرير فيمكن لمهندسي البرمجيات في جوجل الحصول على راتب أساسي يصل إلى 718000 دولار سنويًا - فيما يقول أحدهم إنه يكسب راتبا مكونا من "ستة أرقام" ويعمل حوالي خمس ساعات في الأسبوع.

وقال ديفون، وهو مهندس برمجيات في جوجل في العشرينات من عمره، لمجلة Fortune إنه يعمل في شركة جوجل لمدة ساعة تقريبًا يوميًا ويتقاضى راتبًا قدره 150 ألف دولار، وعادة ما ينهض من سريره حوالي الساعة 9 صباحًا، ويستحم ويجهز وجبة الإفطار، ثم يعمل لدى جوجل حتى الساعة 11 صباحًا أو الظهر، وقال لمجلة فورتشن إنه يعمل لبقية اليوم في شركته الناشئة.

وقال ديفون لمجلة Fortune إنه لا يستطيع تفسير العمل الجاد عندما يرى زملاء يعملون في وقت متأخر من الليل دون الارتقاء في سلم الشركة، وأضاف ديفون لمجلة فورتشن: "ليس الأمر وكأنك ستحصل على ترقية بالفعل بسبب تجاوزك الحدود".

وقالت فورتشن إنها استخدمت الاسم المستعار ديفون لحماية خصوصية المهندس، وقال الصحفي الذي حاور "ديفون" إنه اطلع على خطاب عرض جوجل الخاص بالمهندس للتحقق من راتبه، وراجع لقطات الشاشة التي توضح تفاصيل عمله في بدء التشغيل طوال يوم عمله، لكن لم تستجب جوجل على الفور لطلب Insider للتعليق.

إلا أن ديفون ليس وحده في عادات عمله،حيث قال جايسون، البالغ من العمر 22 عامًا، لموقع Insider أنه عمل في وظيفتين بدوام كامل في هندسة البرمجيات عن بعد لمدة لا تزيد عن 30 ساعة في الأسبوع لزيادة دخله.