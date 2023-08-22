روبوتات تغمز وترسم وتقطف التفاح   

روبوتات تومئ برؤوسها وأخرى تغمز وتعبس في معرض للروبوتات في بكين.

كان ذلك من بين الإبداعات التي أبهرت الحضور في مؤتمر الروبوتات العالمي السنوي، حيث عرضت الشركات روبوتات مصممة لمجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك التصنيع والجراحة والرفقة.

وتجسد الرؤوس المتحركة والروبوتات الشبيهة بالبشر المعروضة في جناح (إي إكس روبوتس) هذا الأسبوع صورة ما يفترض أن تكون عليه الروبوتات في خيال البشر، مع جلد اصطناعي وتعبيرات وجه نابضة بالحياة يكملها تحريك الذراعين واليدين.

وشمل المعرض كلاباً روبوتية - الدعامة الأساسية لمعارض التقنية الفائقة، حيث وقفت الكلاب الروبوتية تصافح رواد المعرض وتقف على كفوفها الأمامية.

وفي مكان آخر بالمعرض كانت الأذرع الروبوتية تقدم الشاي الصيني وتجهز أقماع الآيس كريم وتلعب بكرات البينغ بونغ وتقوم بأعمال تدليك للزوار.

وأظهرت روبوتات مخصصة للحصاد كيف يمكنها قطف التفاح، بينما رسم روبوت فنان صوراً للزوار.