أثناء لعبه بعد المدرسة.. طفل يعثر على عُملة نادرة

عثر طفل (تسعة أعوام) على عُملة معدنية رومانية عمرها 1800 عام أثناء اللعب بعد المدرسة في ولاية بريمن أصغر ولاية في ألمانيا، حسبما قالت إدارة الآثار في الولاية.

وكانت عُملة «الدينار» الرومانية الفضية النادرة، التي ترجع إلى عصر الإمبراطور ماركوس أوريليوس، الذي كان يحكم في الفترة من 161 إلى 180 ميلادية، قد تم العثور عليها بالفعل الصيف الماضي، وقدمت للجمهور خلال مؤتمر صحافي مع الطفل «بيارن»، الذي عثر عليها أول من أمس.

وقالت عالمة الآثار بولاية بريمن، أوتا هالي: «نعلم أن هذه العُملة المعدنية هي شيء مميز هنا في بريمن».

وأوضحت أنه «توجد قطعتان فقط من النوع نفسه في بريمن»، مشيرة إلى أن العُملة عُثر عليها في منطقة خارج حدود الإمبراطورية الرومانية. وأعربت عالمة الآثار عن اعتقادها بأنه إما أن تكون هذه العُملة المعدنية تم الحصول عليها عن طريق التجارة، أو أنها كانت مملوكة لأحد المرتزقة الرومان، أو كانت هدية تذكارية احتفظ بها أحد المسافرين.