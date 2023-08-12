لطيفة بنت محمد: الشباب شعلة الإبداع وقوة التغيير الإيجابي

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أن الشباب هم الثروة الحقيقية للأوطان، والقوة التي تنهض بالمجتمعات وتصنع التغيير الإيجابي، لافتة إلى أن «اليوم العالمي للشباب» يُمثل احتفاءً بقادة المستقبل الذين يُسهمون ببناء عالمٍ أفضل بما يمتلكونه من طموحات كبيرة وطاقات وقدرات وإبداعات، وقالت: «شبابنا أغلى مواردنا، وأبطال قصص النجاح التي تسردها دولتنا، فهم شعلة الإبداع والابتكار برؤاهم المتفردة التي تضمن استمرارية مسيرة دولتنا التنافسية، وجهودهم المتواصلة وحرصهم على التسلح بالعلم واكتساب المهارات المختلفة، وأفكارهم الخلَّاقة وأياديهم التي تبني جسوراً تأخذنا نحو المستقبل».

وأشارت سموها إلى أهمية «اليوم العالمي للشباب» الذي يركز هذا العام على «تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام»، مؤكدة ريادة دولة الإمارات في هذا الجانب، حيث كانت سبَّاقة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم حضور القيادات الشابة، وتنمي مهاراتها وتسهم في تمكينها لأداء دور فعَّال في تحقيق مستقبل مستدام.

• رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي: «الشباب هم الثروة الحقيقية للأوطان، والقوة التي تنهض بالمجتمعات».