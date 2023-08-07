شرطة دبي تختتم مهرجان «صيفنا مرح وسعادة»

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة لهباب، مهرجان «صيفنا مرح وسعادة» في خيمة السعادة، والتي نظمتها على مدار شهر كامل، بهدف تعزيز الجهود الرامية للارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ روح الانسجام الاجتماعي.

وأكد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، العميد علي خلفان المنصوري أن المهرجان نجح في استقطاب 1023 شخصاً، يمثلون 12 جنسية، والذين توافدوا للمشاركة بـ16 مسابقة متنوعة و14 محاضرة وورشة عمل، والاستمتاع بالرحلات الترفيهية والتعليمية، منوهاً أن مبادرة الروح الإيجابية، حريصة على تعزيز جهودها في المجتمع.

من جانبه، قال مدير مركز شرطة لهباب بالوكالة، العقيد سعيد علي الملعاي، إن المهرجان يعزز الجهود لتحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، ومدينة آمنة.

وتضمن المهرجان موضوعات متنوعة منها التطوع، والتنمر الإلكتروني، ولغة الإشارة، والإسعافات الأولية، والسلامة من الحرائق، والتوعية بخدمات مركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة، ورقم الطوارئ 999، إلى جانب الابتزاز الإلكتروني والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime، والسلامة المرورية.

• المهرجان استقطب 1023 شخصاً يمثلون 12 جنسية شاركوا في 16 مسابقة و14 محاضرة وورشة عمل.