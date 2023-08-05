مطعم هوتونج يطلق قائمتين من أطباق الصيف الشهية

أعلن «هوتونج»، المطعم الفاخر والمختص بالمطبخ الصيني الشمالي، عن إطلاق قائمتين محدودتي الإصدار توفران مجموعة من أشهى الأطباق وأروع النكهات خلال فصل الصيف، ما يمنح ضيوف المطعم تجربة تناول طعام مميزة تفوق جميع توقعاتهم. وتحمل القوائم الجديدة عشاق تناول الطعام في رحلة إلى عالم من المذاقات الشهية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة العشاء الصيفية المميزة حتى نهاية شهر أغسطس، بينما يمكنهم استكشاف نكهات قائمة غداء ديمسَم الصيفية المتنوعة حتى نهاية أغسطس.

ويقدم «هوتونج» قائمة العشاء الصيفية التي تضمن الاستمتاع بتجربة تناول طعام مميزة لا تنسى، حيث تتوافر من الأحد إلى الخميس ابتداءً من الساعة السادسة مساءً بسعر 248 درهماً للشخص الواحد، وتتضمن خيارات المقبلات بعض أشهى الأطباق، بما في ذلك هار جاو الجديد وسيو ماي بالدجاج والروبيان، وشياو لونج باو بالفطر.