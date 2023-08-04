للمرة الـ 5 في مصر خلال عام .. شاب يذبح امرأة في الشارع لأنها رفضته

شهدت مدينة بركة السبع بالمنوفية شمالي القاهرة، جريمة قتل مروعة حيث قام شاب بذبح سيدة في الشارع لرفضها الزواج منه.

وتمكن الأهالي في شارع المستشفى ببركة السبع من ضبط الشاب بعدما هاجم فتاة خلال سيرها بالشارع مع والدتها وأنهال عليها طعنا بسكين في الرقبة ومناطق متفرقة من الجسد.

وبعد حضور أجهزة الأمن وجدوا فتاة غارقة في دمائها بين الحياة والموت وتبين من تحقيق شحصيتها أنها تدعى "ف. س ر"، فتم نقلها لمستشفى بركة السبع القريبة من موقع الجريمة ومنها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لكنها فارقت الحياة. وتبين أن الشاب الذي قتلها يدعى هاني سالم، بدون عمل، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق.

موكلة عندي وكانت الضحية لتوها قد حصلت على حكم بالطلاق من زوجها يوم الأحد الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية" فيما كانت قبل الطلاق تسكن مع زوجها وطفلها وطفلتها 6 و4 سنوات في قرية الروضة التابعة لبركة السبع.

وحينما شرعت في إجراءات الطلاق انتقلت للعيش في شقة مستأجرة بمدينة بركة السبع وهناك شاهدها الشاب مرتكب الجريمة وأعجب بها فتقدم لخطبتها ولكن أهلها سألوا عنه فوجدوا أنه سيء السلوك ودون عمل فرفضوا ارتباطها به خاصة أنها لم تكن قد حصلت على الطلاق بعد.

وبعدما علم أنها حصلت على الطلاق كرر طلبه ولكن تم رفضه أيضا فهدد بقتلها ولكن أهلها لم يكن يعتقدوا أنه سينفذ تهديده.

وخلال التحقيقات قال المتهم أن الضحية عشمته بالزواج منه وحصلت منه على أموال.

تجدر الإشارة إلى أن تلك هي ثان جريمة من هذا النوع وبذات الطريقة تشهدها مدينة بركة السبع والخامسة في مصر خلال عام.

