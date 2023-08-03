انتحل صفة رجل شرطة لشهرين بسبب الملل

تمكن رجل عاطل عن العمل في روسيا من تحقيق حلم قديم في أن يكون شرطي مرور من خلال ارتداء زي شرطة مزيف والذهاب في دوريات مع مفتشي المرور الفعليين لمدة شهرين.

وبعد أن تعب من الجلوس في المنزل ضجرا طوال اليوم، اشترى فيكتور، وهو رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 48 عامًا من منطقة ستافروبول الروسية، لنفسه زي شرطة يبدو واقعيًا وانضم إلى صفوف ضباط تنفيذ القانون في قرية بياتيغورسكي.

بالاعتماد على ملابس مفتش المرور ومهارات التمثيل الرائعة والثقة بالنفس التي يحسد عليها، قام الرجل بدوريات في شوارع المدينة، وأووقف السائقين المهملين بنشاط وحاول تثقيفهم حول قواعد المرور المختلفة.

ومن غير الواضح سبب اختيار فيكتور لهذه المهنة المحددة ، أو ما إذا كان قد تلقى بالفعل أي رشاوى من سائقي السيارات خلال خدمته التطوعية ، لكن حياته المهنية لم تدم طويلاً. فبعد شهرين من تسلله إلى صفوف شرطة مرور ستافروبول ، سقط قناعه.

فأثناء فحص لقطات من كاميرات الجسد التي يحملها مفتشي المرور في دورية في شارع بيرفومايسكايا في بياتيغورسكي، لاحظت السلطات وجود خمسة مفتشين في الخدمة، على الرغم من ذكر السجلات الرسمية لضرورة وجود أربعة فقط. كما لاحظت الشرطة أن اللقطات المأخوذة من كاميرا جسد الضابط الخامس مفقودة أيضًا، وعند محاولتهم التعرف على مفتش المرور الخامس، وجدوا أنه لم يكن شرطيًا.

وأظهر تحقيق أن فيكتور قام بدوريات مع مفتشي المرور الأربعة الفعليين خمس مرات على الأقل منذ مايو، ولم يبلغ أي منهم عن أي شيء غريب عنه. واعترف الشرطي المزيف بانتحال صفة ضابط شرطة ووجهت إليه تهمة مخالفات مرورية وارتداء زي رسمي غير قانوني وعرقلة أداء واجبات الشرطة.

وقال موقع "أوديتي" أن مشاكل فيكتور بانتحاله صفة ضابط شرطة مرور، كانت أقل من زملاءه الضباط الفعليين، الذين يواجهون الآن اتهامات بالاحتيال، بسبب عدم تبلغيهم عن وجود الشرطي المزيف أو اكتشاف أمره، علما أنهم ينفون الاتهامات ، زاعمين أنهم لم يلتقوا بفيكتور قبل مايو ولم يجروا أية تعاملات معه.