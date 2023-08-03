الأمطار توقف أكبر مهرجان فني في ألمانيا

طالب منظمو أشهر مهرجانات موسيقى الـ«هيفي ميتال»، وهو «مهرجان فاكين» الألماني الأسطوري، الجمهور بالابتعاد عن مكان إقامة المهرجان بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المكان.

وفي وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، وتحديداً قبل ساعات من انطلاق النسخة رقم 32 من المهرجان الذي يجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم في كل عام، أعلن منظمو المهرجان على إنستغرام أنه قد تم الوصول إلى «السعة المعقولة للزائرين»، في ضوء حالة الطقس.

وقال المنظمون: «يجب تعليق وإلغاء أي رحلات سفر إضافية بأثر فوري»، وأشار المنظمون إلى أنها المرة الأولى في تاريخ المهرجان السنوي، التي يتخذ فيها هذا القرار.

وأكدوا: «نشعر بحزن شديد، ولكن مع الأسف، فإن استمرار حالة الطقس الصعبة، لا تترك لنا أي خيار آخر». ورد المعجبون بحالة من السخط وانتقدوا عدم التواصل معهم.

وصمد البعض لساعات أمام مكان إقامة المهرجان. وكان من المتوقع في البداية مشاركة نحو 85 ألفاً من عشاق موسيقى الميتال.

وكان أحد المؤسسين المشاركين للمهرجان، ويدعى توماس ينسين، قال: «أتمنى أن يكون لدينا نصف (هذا العدد)، أو حتى أكثر داخل (أرض المهرجان)». وأكد أن الأمن يأتي على رأس أولويات المنظمين.