النساء يسقطن على السلالم أكثر من الرجال.. دراسة تكشف الأسباب

خلصت دراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للسقوط على السلالم من الرجال، مرجعة ذلك إلى مجموعة من العوامل، لافتة إلى أن الأمر لا علاقة له بالتقدم في السن.

دراسة استقصائية

قدّر اتحاد النجارة البريطاني (BWF) في وقت سابق، أن 38% من النساء يتعرضن للسقوط صعودًا أو هبوطًا على الدرج كل عام، مقارنة بـ 28% من الرجال.

حتى الشابات يعانين من عدد أكبر من حالات السقوط مقارنة بالشباب، مما يشير إلى أنها ليست مسألة مرتبطة بالتقدم في العمر.

في دراسة استقصائية أجراها الاتحاد، قال حوالي 51% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، إنهم سقطوا مقارنة بربع العدد ممن تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر.

واكتشف باحثون في جامعة بوردو الأميركية، أن النساء "أكثر تشتتا عند استخدام السلالم".

قام الفريق بتصوير 2400 شخص بالفيديو عند استخدامهم مجموعتين من السلالم العامة، للبحث عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وجد الفريق أن النساء "أكثر عرضة للتحدث إلى الأصدقاء، إما شخصيًا أو عبر الهاتف، ومن المرجح أن يحملن أشياء في أيديهن وبالتالي لا يتمكن من الإمساك بـ"الدرابزين".

كانت النساء أيضا أكثر عرضة لارتداء أحذية غير عملية، مثل الصنادل أو الكعب العالي.

وجد الفريق أن 18% من النساء كن يشاركن في محادثة عند استخدام السلالم، مقارنة بـ 13% من الرجال.

حوالي 70% منهن كن يحملن شيئا ما، مثل الهاتف المحمول أو فنجان من القهوة، مما جعل من الصعب عليهن الحفاظ على توازنهن والإمساك بالدرابزين، مقارنة بـ 46% فقط من الرجال.

كان متوسط عدد السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى النساء 2.3، مقابل 1.9 عند الرجال.

ما هي السلوكيات الخطيرة لدى الرجال؟

وجد الفريق أن بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كانت أكثر انتشارا بين الرجال، إذ وضع 19% من الرجال أيديهم في جيوبهم، مما منعهم من إمساك الدرابزين، مقابل 9% فقط من النساء.

%4 من الرجال يسرعون على السلالم ويتخطون الدرجات، مقارنة بـ1% فقط من النساء.

وذكرت أبحاث سابقة أن نصف حالات السقوط على السلالم لدى الشباب، كانت مرتبطة بالرسائل النصية، واستخدام الأجهزة الإلكترونية.