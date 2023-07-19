هل يمكننا سماع الصمت؟.. علماء يجيبون على سؤال قديم

في ورقة بحثية جديدة ، يدعي فريق من الفلاسفة وعلماء النفس في جامعة جونز هوبكنز أنهم حسموا أخيرًا نقاشًا قديمًا: ما إذا كان بإمكانك بالفعل سماع صوت الصمت.

وفي خاتمة محيرة ، وجدوا أنه يمكنك ذلك تمامًا.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، وهو طالب دراسات عليا في الفلسفة وعلم النفس في جامعة جونز هوبكنز، روي زهي: "نعتقد عادةً أن إحساسنا بالسمع يتعلق بالأصوات.

لكن الصمت، مهما كان ، ليس صوتًا - إنه غياب الصوت"

ووفقًا للدراسة التي نُشرت يوم الاثنين الماضي في مجلة PNAS، استخدم الباحثون الخدع السمعية الراسخة لإجراء التجربة. لكن في منتصف هذه الاختبارات، أضاف الباحثون تطورًا: لقد قاموا بشكل دوري بإخفاء الضوضاء لتحقيق العدم الخالص، ثم قاموا بقياس ما إذا كانت أدمغة المشاركين ستتفاعل بنفس الطريقة التي تتفاعل بها مع الأوهام الصوتية التقليدية - المزعجة.

وقال شاز فايرستون، مؤلف مشارك في الدراسة، وهو أستاذ مساعد في العلوم النفسية والدماغ ومدير مختبر جونز هوبكنز للإدراك والعقل. "كان نهجنا هو التساؤل عما إذا كانت أدمغتنا تتعامل مع الصمت بالطريقة التي يعاملون بها الأصوات." وأضاف "إذا كان بإمكانك الحصول على نفس الأوهام بالصمت الذي تحصل عليه مع الأصوات ،" فقد يكون هذا دليلًا على أننا نسمع الصمت حرفيًا بعد الجميع."

في النهاية ، تم تقييم 1000 مشارك عبر سبعة اختبارات مختلفة. بشكل مثير للدهشة ، تمكن الباحثون من تحديد أنه في جميع الاختبارات ، تفاعلت أدمغة المشاركين بنفس طريقة الصمت كما فعلوا مع الضوضاء - وهي نتيجة تشير على ما يبدو إلى أننا نسمع الصمت ، حتى لو لم نسمع شيئًا في الحقيقة.

وتقول الدراسة: "لقد أظهرنا أن الصمت يمكن أن يكون بديلاً للأصوات في الأوهام السمعية القائمة على الأحداث".

وتتابع قائلة: "في جميع الحالات ، تسبب الصمت في حدوث تشوهات زمنية مماثلة تمامًا لنظائرها القائمة على الصوت، مما يشير إلى أن المعالجة السمعية تتعامل مع لحظات الصمت بالطريقة التي تعالج بها الأصوات" وأن " الأنواع من الأوهام والتأثيرات التي تبدو وكأنها فريدة من نوعها في المعالجة السمعية للصوت ، فنحن نحصل عليها أيضًا بالصمت، "أضاف المؤلف المشارك في الدراسة إيان فيليبس، الفيلسوف وعالم النفس جون هوبكنز،" مما يشير إلى أننا نسمع حقًا غياب الصوت أيضاً".