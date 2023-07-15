منحدرات جبال سويسرا.. لوحات لأيام قليلة

على المنحدرات الجبلية في قرية فيلار سور أولون السويسرية، استخدم فنان الطباشير والفحم لرسم لوحتين عملاقتين لطفلين يرسمان الطريقة التي يريان بها العالم الواسع من حولهما.

واللوحتان رسمهما الفنان السويسري الفرنسي سايبه على العشب مباشرة ويمكن أن تصمدا لأيام حسب ظروف الطقس، وهما لطفل وطفلة يحاولان رسم الجبال والأشجار والنجوم والقمر.

وقال سايبه إن لوحتيه على مساحة 3000 متر مربع ويمكن رؤيتهما من قمة الجبل والمراعي القريبة، وترمزان إلى الحاجة إلى تبني وجهات نظر مختلفة ورفض الجمود.

وأضاف: «الطفلان على ارتفاعين مختلفين، وبالتالي يرسمان أشياء مختلفة، ورغم أنهما على ارتفاعين مختلفين، فإنهما يرسمان عالمين يكمل بعضهما بعضاً». ويشتهر سايبه بسلسلة «ما وراء الجدران» التي رسم فيها أيادي عملاقة تتشابك على الأرض في مدن مختلفة حول العالم، مثل برلين وباريس وإسطنبول وكيب تاون.