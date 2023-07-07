حين غيّرت الجبال والأنهار أماكنها .. ما هو اليوم الأكثر قسوة ودموية في تاريخ البشرية ؟

رغم أنه من الصعب تحديد ذلك على وجه اليقين، لكنه ووفقا للعديد من الروايات، فإن أكثر الأيام دموية في تاريخ البشرية كان صباح يوم 23 يناير 1556، حين ضرب زلزال هائل مقاطعة شنشي الصينية، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت "مهد الحضارة الصينية".

واستمر الزلزال لحظة واحدة فقط، ولكنه قتل بشكل مباشر 100000 شخص خلال ثوان، مع سلسلة الانهيارات الأرضية والحفر والحرائق والهجرة والمجاعة التي تلته وبدورها أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 830000 شخص.

وتصف The Local Annals، وفقا لـHistory.com)، الدمار الناجم عن الزلزال بتفاصيل نادرة، ويقول اقتباس مترجم من الحوليات أن الجبال والأنهار غيرت أماكنها في ذلك اليوم.

وتم تسجيل شقوق انفتحت في الأرض يزيد عمقها عن 18 مترا (60 قدما). وفي هواشيان، انهار كل مبنى على حدة وقرب مركز الزلزال، قتل حوالي 60% من السكان.

وبالطبع، هذا ليس قريبا من ارتفاع إجمالي عدد القتلى في الأحداث الكبرى مثل الحرب العالمية الأولى، أو حتى الأوبئة أو المجاعات أو الفيضانات.

ولكن عند التفكير في يوم واحد من الدمار، فإن زلزال شنشي - المعروف أيضا باسم زلزال جياجينغ لأنه ضرب في عهد الإمبراطور جياجينغ من سلالة مينغ - يعتبر على نطاق واسع أكثر الزلازل فتكا التي نعرفها. كما تم إدراجه على أنه أكثر الزلازل التي تم تسجيلها دموية في التاريخ.

وحسب تقرير نشره "روسيا اليوم" يُعتقد أن الحدث كان حجمه من 8.0 إلى 8.3 على مقياس ريختر. وحدثت العديد من الزلازل القوية قبل وبعد ذلك. ولكن نظرا للجيولوجيا والتصميم الحضري للمنطقة في ذلك الوقت، فقد تسبب في دمار هائل بشكل غير متناسب للمدن المحيطة بهواشيان، وينان وهواين.