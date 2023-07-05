حمدان بن محمد يحقّق حلم «بدر».. طفل محب لدبي

تفاعلت صحف ومنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع تجاوب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مع رغبة طفل كويتي في زيارة دبي، لشدة إعجابه ببرج خليفة، وتداولت المنصات جمال هذه اللفتة الإنسانية من سموه، التي لامس بها قلوب أهل الإمارات والكويت، ورسم الابتسامة على وجه «بدر» المحب لدبي.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دعوة للطفل الكويتي «بدر» لزيارة دبي مع عائلته، وقال سموه عبر منصات التواصل الاجتماعي «اللي يعرف الطفل بدر يقله إني أوجه له دعوة هو وأهله لزيارة دبي لمشاهدة برج خليفة، ووجهات دبي الجميلة».

وكانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لطفل كويتي أعرب عن حلمه في زيارة برج خليفة في دبي، ورداً على سؤال وجه له من صحيفة «القبس» الكويتية، حول المكان الذي يرغب في زيارته مع والده، قال الطفل بدر «أرغب في زيارة برج خليفة، في دبي».

وبعد انتشار المقطع حاملاً رسالة الحب من الصغير «بدر» إلى دبي، جاءت رسالة كريمة من صاحب القلب الكبير سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لاحتضان أمنياته، إذ وجّه سموه الدعوة لـ«بدر» وأهله لزيارة برج خليفة ووجهات دبي الجميلة.