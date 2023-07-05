«مخبر الجزري» يفتح أبوابه للمبتكرين في «بيت الحكمة»

أطلق «بيت الحكمة» في «مخبر الجزري» للتصنيع الرقمي، خدمة لأصحاب المواهب الإبداعية والأفكار المبتكرة، وذلك لمنحهم فرصاً غير مسبوقة لصقل مواهبهم وتعلّم مهارات جديدة عبر مجموعة متنوعة من التقنيات والآلات المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المختلفة للمتخصصين والدارسين وأصحاب المشاريع وحتى الهواة.

وقبل أن يدخل الزائر إلى مخبر الجزري وعالمه التقني، فإنه سيتوقف بالتأكيد عند هذا الاسم الذي يعد استكمالاً لرمزية «بيت الحكمة» وارتباطه التاريخي ببيت الحكمة القديم في بغداد، وقد سُمي المخبر بهذا الاسم نسبة إلى العالم والمهندس والكيميائي العربي بديع الزمان أبوالعز بن إسماعيل الجزري.

ويقدم باقة متنوعة من البرامج وورش العمل المتخصصة لمختلف الفئات العمرية بغرض تزويدهم بالعديد من المهارات في مجالات التصميم والترميز والتصنيع الرقمي وغيرها، حيث تستهدف هذه البرامج الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة في بيئة مميزة لأصحاب الاختراعات والابتكارات من الطلاب وغيرهم، لتجربة ابتكاراتهم، وتنفيذها على نطاق مصغّر وعالي الكفاءة، تحت إشراف كوادر متخصصة لتزويدهم بالإرشاد والتوجيه اللازميْن.