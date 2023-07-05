فاطمة جاسم بطلة «تحدي القراءة» العربي في البحرين

فازت الطالبة فاطمة جاسم محمد، من الصف الثاني الثانوي في مدرسة سترة الثانوية للبنات التابعة للمنطقة التعليمية الثانية، بلقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة على مستوى مملكة البحرين، بعد منافسة شارك فيها 134 ألفاً و430 طالباً من 286 مدرسة، وبإشراف 450 مشرفاً ومشرفة خلال تصفيات المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للدورة السابعة الذي شهدته العاصمة المنامة، بحضور وزير التربية والتعليم البحريني، الدكتور محمد بن مبارك جمعة، والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء.

كما شهد الحفل الختامي فوز رقية فريد الكعبي، بلقب المشرفة المتميزة، ومدرسة مريم بنت عمران الابتدائية، بلقب المدرسة المتميزة، فيما احتلت المركز الأول عن فئة أصحاب الهمم، زينب إبراهيم المؤمن، من الصف الثالث الثانوي في مدرسة سترة الثانوية للبنات، بعد صعود ثلاث طالبات إلى التصفيات النهائية من بين 63 طالباً وطالبة من فئة أصحاب الهمم شاركوا في منافسات الدورة السابعة.

وأكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة أن «تحدي القراءة العربي»، أحدث حراكاً معرفياً واسعاً على مستوى الوطن العربي، وأسهم في تحفيز عشرات ملايين الطلبة على القراءة المكثفة والبحث عن أفضل السُبل لزيادة التحصيل المعرفي وتطوير المهارات الشخصية، بما يمكنهم من المشاركة المؤثرة في المسيرة التنموية لبلدانهم، والإسهام الفاعل في تعزيز مكانة اللغة العربية، وقد شهدنا خلال منافسات الدورة السابعة على مستوى البحرين تفاعلاً كبيراً من قبل الجهات الرسمية والمجتمعية لإنجاح هذا الحدث الذي يترقبه الطلبة بشغف كبير كل عام».

وأضاف: «أتوجه بالشكر إلى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وكل القائمين على «تحدي القراءة العربي»، وأشكر جميع الداعمين لتصفيات الدورة السابعة في البحرين، لاسيما أولياء أمور الطلبة الذين بذلوا جهوداً كبيرة لتسهيل مشاركة أبنائهم في المنافسات.. كل من شارك في التصفيات نعتبره فائزاً ومسهماً مؤثراً في تعزيز حضور لغة (الضاد) وبناء مستقبل أفضل لبلداننا العربية».

من جهته، قال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء: «سجل (تحدي القراءة العربي) إنجازات عدة منذ إطلاق دورته الأولى، وهو ما نلمسه في معدلات المشاركة ومستويات الطلبة المتقدمين إلى المنافسات، ما يؤكد أن المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم تواصل ترسيخ مكانتها منصّة عربية ملهمة على صعيد القراءة والمعرفة والإبداع، والتأثير الإيجابي في المشهد الثقافي العربي ومستقبل الأجيال الجديدة».