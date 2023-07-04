كيف تقلل من تناول السكر فى الطعام دون معاناة؟

توجد بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها التقليل من تناول السكر بدون أن يلاحظ الشخص نفسه ذلك، وذلك كما ذكر الموقع الختص بالصحة "bhf".

يمكن الاستغناء عن ملعقة صغيرة من السكر كل يوم، مع تذكير النفس أن كوب المشروب الذي يحتسيه لا يزال به سكر، وبعد فترة تخطي ملعقة الشاي أكثر من يوم، يمكن بعد ذلك مضاعفة التأثير للتقليل من السكر، مما يعني خلال ثلاثة أشهر يتم توفير حوالي 1440 سعر حراري بالأمتناع عن ملعقة السكر نهائياً.

الطريقة الثانية وهي أنه يمكن استبدال الوعاء الذي يتم تناوله في الصباح من الحبوب السكرية بحبوب كاملة بدون سكر، مع التأكد من أن المكونات التي تشتري بها الحبوب لا يكون بها سكر، ويمكن وضع بعض الفواكه الطازجة مثل الموز أو التوت أو العنب لكسر الملل وإعطاء حلاوة للطعم، مما يعني أنه تم توفير حوالي 3344 سعر حراري في 30 شهرا.

أما الطريقة الثالثة فهي تعتمد على الزبادي قليل الدسم أو خالي من الدهون والذي لا يحتوي على سعرات حرارية عالية ولكن قد يكون الزبادي الذي به نكهة الفاكهة يكون به سكر بالتالي سعرات حرارية، ولكن يمكن تناول الزبادي الطبيعي بدون إضافات، للحصول على الكاليسوم الغذائي، واستبدال الزبادى الطبيعي يوفر في 3 أشهر حوالى 5616 سعر حراري، أي حوالي 351 ملعقة من السكر.