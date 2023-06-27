أطباء: على مرضى القلب إجراء فحوص طبية قبل السفر

يعتقد كثيرون من مرضى القلب أنه لا يمكنهم السفر بسبب مرضهم، فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح أطباء مركز القلب بمدينة دويسبورغ الألمانية، أنه من حيث المبدأ يمكن لمرضى القلب السفر، بشرط استقرار حالتهم الصحية خلال آخر أربعة أسابيع قبل السفر، لذا ينبغي إجراء فحوص طبية قبل السفر بنحو أربعة إلى ستة أسابيع.

وأضافوا أنه ينبغي أيضاً مراعاة أن الكثير من أدوية القلب يجعل البشرة حساسة للشمس، لذا ينبغي حماية البشرة من خلال كريم واقٍ من أشعة الشمس ذي عامل حماية «SPF» لا يقل عن 30.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كافٍ، لأن الكثير من أدوية القلب له تأثير مدر للبول، ما يرفع خطر التعرض للجفاف، لاسيما في حال فقدان مزيد من السوائل بسبب الحرارة الشديدة والإصابة بما يعرف بـ«إسهال المسافر» الذي يحدث في وجه الرحلة بسبب تناول أغذية ومشروبات ملوثة.

• ينبغي شرب السوائل على نحو كافٍ، لأن الكثير من أدوية القلب له تأثير مدر للبول، ما يرفع خطر التعرض للجفاف.